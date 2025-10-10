Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Τρεις άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου σε δομή φιλοξενίας

Για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου κατηγορούνται τρεις αλλοδαποί

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Τρεις άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου σε δομή φιλοξενίας
10 Οκτ. 2025 9:47
Pelop News

Τρεις αλλοδαποί άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου αγοριού, ηλικίας μόλις 6 ετών, μέσα σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι.

Θεσσαλονίκη: 34χρονος κλείδωσε ανήλικη στο σπίτι του και τη βίασε

Πρόκειται για τρεις Αφγανούς ηλικίας 19, 22 και 25 ετών. Το θύμα είναι επίσης από το Αφγανιστάν, ενώ οι καταγγελίες αναφέρουν ότι οι δράστες προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις χρησιμοποιώντας βία.

Εις βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών. Οι αρχές διεξάγουν περαιτέρω έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχουν υποστήριξη στο θύμα.
