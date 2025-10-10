Θεσσαλονίκη: 34χρονος κλείδωσε ανήλικη στο σπίτι του και τη βίασε

Εξιχνιάστηκε υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκου

10 Οκτ. 2025 9:20
Pelop News

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης.

Δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 34χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Καταδίκη σε ηλικιωμένο για τον βιασμό της εγγονής του στην Καρδίτσα, τι υποστήριξε

Σύμφωνα με την έρευνα, από τον Απρίλιο 2025, ο 34χρονος προσέγγισε την ανήλικη μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντάς την να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Σε επόμενη φάση, η παθούσα επισκέφθηκε την οικία του στις Συκιές, όπου ο δράστης την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις, δίνοντάς της στη συνέχεια χρηματικό ποσό.

Σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο 34χρονος προσέφερε στο σπίτι του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε φίλο της.

Ο δράστης είχει συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025, όταν κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό από εμπορία ναρκωτικών και ψηφιακά πειστήρια. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα συνεχίζονται.
