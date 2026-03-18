Σοκ στη Βέροια: 24χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά μυστηριώδη πτώση σε πιλοτή
18 Μαρ. 2026 21:43
Pelop News

Μια 24χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, μετά τον βαρύ τραυματισμό της σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου 2026, λίγο μετά τις 22:00. Περίοικοι εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη στην πιλοτή πολυκατοικίας – στην οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν διέμενε – και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων της, κυρίως κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει πολύ σοβαρή.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του τραυματισμού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η 24χρονη δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αστυνομικών αρχών που διενεργούν προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή είχε φιλοξενηθεί κατά το παρελθόν σε δομή υποστήριξης, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με χρήση και καλλιέργεια κάνναβης.

Τηλεοπτικό συνεργείο του Mega βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε την περιοχή όπου εντοπίστηκε η 24χρονη.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε η νεαρή γυναίκα.

