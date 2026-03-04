Σοκ στην αντλία! Εκτινάσσονται οι τιμές των καυσίμων – Πόσο θα αυξηθούν βενζίνη και diesel

Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν

Σοκ στην αντλία! Εκτινάσσονται οι τιμές των καυσίμων - Πόσο θα αυξηθούν βενζίνη και diesel
04 Μαρ. 2026 8:43
Pelop News

Η ραγδαία άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αρχίζει να μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια.

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2026 (πριν την έναρξη των εχθροπραξιών) έως τις 3 Μαρτίου, η τιμή Brent αυξήθηκε κατά περίπου 13,8%, από 72,48 σε 82,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα 4 Μαρτίου 2026 ξεπερνά τα 83 δολάρια (με άνοδο άνω του 2,5% ενδοημερησίως).

Διαβάστε επίσης: Νέα αύξηση για την τιμή του πετρελαίου, έφτασε πάνω από 82 δολάρια

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η άνοδος αυτή θα οδηγήσει σε ανατίμηση της αμόλυβδης βενζίνης κατά περίπου 6 λεπτά του ευρώ το λίτρο και του diesel κίνησης κατά 15 λεπτά τις επόμενες ημέρες (Τετάρτη έως Παρασκευή 4-6/3). Οι αυξήσεις θα επηρεάσουν σταδιακά την εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως λόγω της χρήσης diesel στις μεταφορές.

Η τιμολόγηση βασίζεται στους δείκτες Brent για το αργό και PLATTS Μεσογείου για τα διυλισμένα προϊόντα, με μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων ημερών. Η τιμή διυλιστηρίου αντιστοιχεί περίπου στο 30% της τελικής τιμής βενζίνης και 35-37% του diesel, ενώ η φορολογία (ΕΦΚ + ΦΠΑ) καλύπτει το 50-60%. Το υπόλοιπο αφορά περιθώρια εμπορίας και πρατηρίων.

Πριν την κρίση, η μέση πανελλαδική τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων κυμαινόταν κοντά στα 1,75-1,76 ευρώ/λίτρο (βάσει Παρατηρητηρίου Τιμών και εκτιμήσεων 1-3/3), ενώ diesel κίνησης κοντά στα 1,56-1,57 ευρώ/λίτρο. Με τις τρέχουσες διεθνείς πιέσεις, αναμένεται σύντομα προσέγγιση των 1,80-1,82 ευρώ για βενζίνη και 1,60-1,65 ευρώ για diesel, εφόσον διατηρηθεί η άνοδος Brent κοντά/πάνω από 80-83 δολάρια.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ασφαλιστική κάλυψη πλοίων στον Περσικό Κόλπο και πιθανή συνοδεία από αμερικανικό ναυτικό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Αντίθετα, παράταση κλεισίματος Στενών Ορμούζ θα εκτινάξει τιμές πάνω από 100 δολάρια. Η Σαουδική Αραβία μεταφέρει εξαγωγές μέσω Ερυθράς Θάλασσας (αγωγός Ανατολής-Δύσης), ενώ ΟΠΕΚ+ αποφάσισε μικρή αύξηση παραγωγής 206.000 βαρελιών/ημέρα από Απρίλιο.

Σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ την Τρίτη 3/3, με υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και εκπροσώπους διυλιστηρίων (HelleniQ Energy, Motor Oil), δεν εκφράστηκε ανησυχία για επάρκεια εφοδιασμού – τα στρατηγικά αποθέματα καλύπτουν τουλάχιστον 3 μήνες, χωρίς εισαγωγές από Ιράν λόγω εμπάργκο. Παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο μέτρων στήριξης, όπως το 2022, ανάλογα με εξελίξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:58 Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω της κρίσης στη Μέσης Ανατολής
8:57 Καρπέτας: Ζητά δεσμεύσεις για τα έργα αναβάθμισης του κλειστού της ΕΑΠ
8:51 Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Νέο χάπι αλλάζει τα δεδομένα, οι θεραπείες στην Ελλάδα
8:48 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Νέα Εποχή για τον Αθλητισμό στην Αχαΐα»
8:44 Στα Καλάβρυτα ο Πρέσβης του Μεξικού, συνάντηση με Παπαδόπουλο
8:43 Σοκ στην αντλία! Εκτινάσσονται οι τιμές των καυσίμων – Πόσο θα αυξηθούν βενζίνη και diesel
8:33 Λίβανος: Αιματηροί βομβαρδισμοί σε Μπααλμπέκ και Βηρυτό, τουλάχιστον 10 νεκροί, χτύπημα σε ξενοδοχείο
8:24 Το κρίσιμο «tip» Νετανιάχου στον Τραμπ: Το τηλεφώνημα που πυροδότησε τον πόλεμο με Ιράν
8:16 «Ραβασάκια» ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα ΙΧ, «καίνε» τα πρόστιμα
8:07 Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι ΗΠΑ, διώχνει προσωπικό από την Πρεσβεία
8:02 Κύπρος: Κατέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», φτάνει βοήθεια από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία
7:59 Εορτολόγιο: Τα πιο ακούσματα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
7:53 Καιρός: Ανοιξιάτικη λιακάδα με 20άρια σήμερα, «θυμώνει» από αύριο ο Μάρτιος, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:45 Κινήσεις αυτοπεποίθησης
7:36 Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ διώχνουν αμερικανούς από την Κύπρο – Ο γιος του Χαμενεΐ ανώτατος ηγέτης στο Ιράν ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
7:24 Εντός της ημέρας η ετυμηγορία του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή
7:13 Για τη Μέση Ανατολή ενημερώνει σήμερα τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης
23:57 Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
23:39 Έχετε προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα; Αυτό είναι το ζυμωμένο υπερτρόφιμο που αποτελεί ισχυρό «φάρμακο»!
23:21 Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ