Σοκ στην αντλία! Εκτινάσσονται οι τιμές των καυσίμων – Πόσο θα αυξηθούν βενζίνη και diesel

Η ραγδαία άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αρχίζει να μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια.

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2026 (πριν την έναρξη των εχθροπραξιών) έως τις 3 Μαρτίου, η τιμή Brent αυξήθηκε κατά περίπου 13,8%, από 72,48 σε 82,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα 4 Μαρτίου 2026 ξεπερνά τα 83 δολάρια (με άνοδο άνω του 2,5% ενδοημερησίως).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η άνοδος αυτή θα οδηγήσει σε ανατίμηση της αμόλυβδης βενζίνης κατά περίπου 6 λεπτά του ευρώ το λίτρο και του diesel κίνησης κατά 15 λεπτά τις επόμενες ημέρες (Τετάρτη έως Παρασκευή 4-6/3). Οι αυξήσεις θα επηρεάσουν σταδιακά την εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως λόγω της χρήσης diesel στις μεταφορές.

Η τιμολόγηση βασίζεται στους δείκτες Brent για το αργό και PLATTS Μεσογείου για τα διυλισμένα προϊόντα, με μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων ημερών. Η τιμή διυλιστηρίου αντιστοιχεί περίπου στο 30% της τελικής τιμής βενζίνης και 35-37% του diesel, ενώ η φορολογία (ΕΦΚ + ΦΠΑ) καλύπτει το 50-60%. Το υπόλοιπο αφορά περιθώρια εμπορίας και πρατηρίων.

Πριν την κρίση, η μέση πανελλαδική τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων κυμαινόταν κοντά στα 1,75-1,76 ευρώ/λίτρο (βάσει Παρατηρητηρίου Τιμών και εκτιμήσεων 1-3/3), ενώ diesel κίνησης κοντά στα 1,56-1,57 ευρώ/λίτρο. Με τις τρέχουσες διεθνείς πιέσεις, αναμένεται σύντομα προσέγγιση των 1,80-1,82 ευρώ για βενζίνη και 1,60-1,65 ευρώ για diesel, εφόσον διατηρηθεί η άνοδος Brent κοντά/πάνω από 80-83 δολάρια.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ασφαλιστική κάλυψη πλοίων στον Περσικό Κόλπο και πιθανή συνοδεία από αμερικανικό ναυτικό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Αντίθετα, παράταση κλεισίματος Στενών Ορμούζ θα εκτινάξει τιμές πάνω από 100 δολάρια. Η Σαουδική Αραβία μεταφέρει εξαγωγές μέσω Ερυθράς Θάλασσας (αγωγός Ανατολής-Δύσης), ενώ ΟΠΕΚ+ αποφάσισε μικρή αύξηση παραγωγής 206.000 βαρελιών/ημέρα από Απρίλιο.

Σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ την Τρίτη 3/3, με υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και εκπροσώπους διυλιστηρίων (HelleniQ Energy, Motor Oil), δεν εκφράστηκε ανησυχία για επάρκεια εφοδιασμού – τα στρατηγικά αποθέματα καλύπτουν τουλάχιστον 3 μήνες, χωρίς εισαγωγές από Ιράν λόγω εμπάργκο. Παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο μέτρων στήριξης, όπως το 2022, ανάλογα με εξελίξεις.

