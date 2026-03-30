Σοκ στην Αργεντινή: Μαθητής 13 ετών νεκρός από πυροβολισμούς σε σχολείο

Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο Mariano Moreno, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ο δράστης, ηλικίας 15 ετών, συνελήφθη αμέσως από τις αρχές, όπως επιβεβαίωσε πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Η τραγωδία έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Αργεντινή για την ασφάλεια στα σχολεία και τη χρήση όπλων από ανηλίκους. Οι τοπικές αρχές και οι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει τη βαθιά τους θλίψη και δίνουν υποστήριξη στους μαθητές και τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλειονότητα φέρει μη θανατηφόρα τραύματα, ωστόσο η κατάσταση ορισμένων παραμένει σοβαρή.

🚨 #URGENTE 🚨 Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, mató a un compañero (la víctima tendría 13 años) e hirió a varios. 📍 Ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe.#argentina #santafe #video #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/OBilzdW2ri — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

