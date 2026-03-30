Σοκ στην Αργεντινή: Μαθητής 13 ετών νεκρός από πυροβολισμούς σε σχολείο

Σαν Κριστόμπαλ, Σάντα Φε – Τουλάχιστον 8 τραυματίες

30 Μαρ. 2026 21:51
Pelop News

Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας 15χρονος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο Mariano Moreno, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ, στην κεντρική επαρχία Σάντα Φε, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ο δράστης, ηλικίας 15 ετών, συνελήφθη αμέσως από τις αρχές, όπως επιβεβαίωσε πηγή του επαρχιακού υπουργείου ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Η τραγωδία έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στην Αργεντινή για την ασφάλεια στα σχολεία και τη χρήση όπλων από ανηλίκους. Οι τοπικές αρχές και οι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει τη βαθιά τους θλίψη και δίνουν υποστήριξη στους μαθητές και τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλειονότητα φέρει μη θανατηφόρα τραύματα, ωστόσο η κατάσταση ορισμένων παραμένει σοβαρή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:06 iOS 26.4: Νέα εποχή για το iPhone με τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και αναβαθμίσεις σε βασικές εφαρμογές
22:58 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ασταμάτητη η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «22 στα 22», ανάσα για ΠΑΣ Ναυπάκτου 62-59 τη Ανδραβίδα
22:51 Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα Α21 – επίδομα παιδιού
22:40 Premier League: Το 75% των φιλάθλων ζητά την κατάργηση του VAR
22:36 Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν η διοργάνωση της 1ης Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ
22:31 Πάσχα στο σπίτι για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Ποιες εταιρείες δίνουν έκπτωση έως 50% σε εισιτήρια
22:22 Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη στο 10 μηνών βρέφος από τον Πύργο
22:20 Αυστραλία: «Ψαλίδι» στον φόρο καυσίμων για τρεις μήνες – Παρέμβαση λόγω εκτίναξης τιμών
22:11 Πάσχα: Γιατί ονομάζεται Βουβή η εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαΐων;
22:02 Αίγιο: Μετά το Πάσχα ανοίγει ο «Απόλλων»
21:44 Αίγιο: Ολο το «παρασκήνιο» στο έργο σύνδεσης λιμανιού και Ολυμπίας Οδού
21:36 Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων και προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
21:28 Στράτος Τζώρτζογλου: Είμαι ελεύθερος και ανοιχτός στο να ερωτευτώ
21:20 Αγρίνιο: Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία
21:14 Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία για να διατηρηθεί όρθια
21:09 Οι κλήσεις του Βλάχου για την προετοιμασία της Εθνικής
21:04 Πάτρα: Κινητοποίηση της αστυνομίας για την εξαφάνιση 13χρονου από το Νοσοκομείο Ρίου
20:56 Γερμανία – Μερτς: Το 80% των Σύρων που ζουν εδώ πρέπει να αποχωρήσουν στα επόμενα τρία χρόνια
20:40 Στη φυλακή 35χρονος που ξυλοκοπούσε και είχε φυλακίσει τη σύντροφό του σε σπίτι στο Βόλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
