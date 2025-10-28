Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο

Βαρύ πένθος στην Ίντερ προκαλεί το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ, τερματοφύλακας της ομάδας. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στο Κόμο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το προπονητικό κέντρο των «νερατζούρι».

Ο Μαρτίνεθ φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ακαριαία παρά την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας βγήκε σώος από το όχημα, όμως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τη La Repubblica, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να άλλαξε ξαφνικά πορεία, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, τη στιγμή που ερχόταν το όχημα του Μαρτίνεθ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τραγικές σκηνές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Μαρτίνεθ σταμάτησε αμέσως, προσπάθησε να βοηθήσει και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, εμφανώς συντετριμμένος από το περιστατικό.

Η Ίντερ, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί πριν από τον αγώνα με τη Φιορεντίνα, με τον προπονητή Κριστιάν Κίβου να ζητά σεβασμό για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

