Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο

Η Ίντερ, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί πριν από τον αγώνα με τη Φιορεντίνα, με τον προπονητή Κριστιάν Κίβου να ζητά σεβασμό για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
28 Οκτ. 2025 17:55
Pelop News

Βαρύ πένθος στην Ίντερ προκαλεί το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ, τερματοφύλακας της ομάδας. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στο Κόμο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το προπονητικό κέντρο των «νερατζούρι».

Ο Μαρτίνεθ φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ακαριαία παρά την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας βγήκε σώος από το όχημα, όμως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τη La Repubblica, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να άλλαξε ξαφνικά πορεία, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, τη στιγμή που ερχόταν το όχημα του Μαρτίνεθ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τραγικές σκηνές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Μαρτίνεθ σταμάτησε αμέσως, προσπάθησε να βοηθήσει και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, εμφανώς συντετριμμένος από το περιστατικό.

Η Ίντερ, μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί πριν από τον αγώνα με τη Φιορεντίνα, με τον προπονητή Κριστιάν Κίβου να ζητά σεβασμό για τη σοβαρότητα της κατάστασης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ