Σοκ στην Νίκαια: Η αλήθεια βγήκε στο φώς, ιατροδικαστική επιβεβαιώνει βιασμό 17χρονου από δύο φίλους του

Ιατροδικαστική επιβεβαιώνει βιασμό 17χρονου από δύο φίλους στη Νίκαια. Πετούσαν αυγά, ξύδι, τον χλεύαζαν και βιντεοσκοπούσαν.

Σοκ στην Νίκαια: Η αλήθεια βγήκε στο φώς, ιατροδικαστική επιβεβαιώνει βιασμό 17χρονου από δύο φίλους του
16 Φεβ. 2026 10:53
Pelop News

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε την καταγγελία του 17χρονου ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό από δύο φίλους του (19 και 20 ετών) σε σπίτι στη Νίκαια, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το θύμα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στη μητέρα του μόλις τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να γίνει η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. και να ακολουθήσει η σύλληψη των δύο νεαρών με ένταλμα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία ανηλίκου κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 15χρονη (σύντροφος του 19χρονου), η οποία φέρεται να ήταν παρούσα, να συμμετείχε και να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 19χρονος κάλεσε τον 17χρονο στο σπίτι του. Εκεί βρίσκονταν επίσης ο 20χρονος φίλος τους και η 15χρονη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θύματος:

  • Οι δράστες του πέταξαν αυγά και ξύδι
  • Τον χλεύαζαν συστηματικά
  • Τον βιντεοσκοπούσαν
  • Τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, όταν έγινε γνωστή η σύλληψη των δύο νεαρών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση του ρόλου της 15χρονης και την ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε από τα κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και έχει ήδη κινητοποιήσει φορείς προστασίας ανηλίκων και ψυχολογικής υποστήριξης του θύματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:08 Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό – Συγκέντρωση στις 27 Φεβρουαρίου
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ