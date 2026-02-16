Σοκ στην Νίκαια: Η αλήθεια βγήκε στο φώς, ιατροδικαστική επιβεβαιώνει βιασμό 17χρονου από δύο φίλους του

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε την καταγγελία του 17χρονου ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό από δύο φίλους του (19 και 20 ετών) σε σπίτι στη Νίκαια, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το θύμα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στη μητέρα του μόλις τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να γίνει η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. και να ακολουθήσει η σύλληψη των δύο νεαρών με ένταλμα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία ανηλίκου κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 15χρονη (σύντροφος του 19χρονου), η οποία φέρεται να ήταν παρούσα, να συμμετείχε και να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 19χρονος κάλεσε τον 17χρονο στο σπίτι του. Εκεί βρίσκονταν επίσης ο 20χρονος φίλος τους και η 15χρονη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θύματος:

Οι δράστες του πέταξαν αυγά και ξύδι

Τον χλεύαζαν συστηματικά

Τον βιντεοσκοπούσαν

Τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, όταν έγινε γνωστή η σύλληψη των δύο νεαρών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση του ρόλου της 15χρονης και την ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε από τα κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και έχει ήδη κινητοποιήσει φορείς προστασίας ανηλίκων και ψυχολογικής υποστήριξης του θύματος.

