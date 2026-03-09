Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα

Στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ρίου βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε η σορός της από τους γονείς της στην αυλή του σπιτιού της.

Ήταν μία κ0πέλα αγαπητή στην τοπική κοινωνία και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει την τραγική είδηση. Στο σημείο βρέθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ με την ΕΛ.ΑΣ ήδη να διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 25χρονη έχασε τη ζωή της.

