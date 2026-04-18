Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε 60χρονος νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Ήταν άστεγος, από τα πρώτα ευρήματα δεν υπάρχουν έστω υποψίες για εγκληματική ενέργεια

18 Απρ. 2026 21:12
Pelop News

Δυστυχώς νεκρός βρέθηκε σήμερα (18.04.2026) σε δωμάτιο ξενοδοχείου 60χρονος άστεγος.

Ο άτυχος άνδρας, όπως αναφέρουν πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες είχε βρει «καταφύγιο» στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει άνδρες της ΕΛΑΣ όταν ενημερώθηκαν για το τραγικό γεγονός έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά διαπίστωσαν ότι ο 60χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του και ήταν ήδη νεκρός.

Πάντως από τα πρώτα ευρήματα δεν υπάρχουν έστω υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Όμως η σορός του άτυχου άνδρα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο προκειμένου μα γίνει νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, που προκάλεσαν τον θάνατό του.

Πλέον διενεργείται από την ΕΛΑΣ προανάκριση για το τραγικό περιστατικό.

