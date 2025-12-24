Σοκ στην Πορτογαλία: Δολοφονήθηκε 13χρονος Βρετανός – Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί η δολοφονία ενός 13χρονου Βρετανού μαθητή στην Πορτογαλία, με τις αρχές να αποδίδουν το έγκλημα στον πρώην σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, προκαλώντας και έκρηξη στο σπίτι.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία και την Πορτογαλία η στυγερή δολοφονία του 13χρονου Βρετανού μαθητή Άλφι Χάλετ, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 στο χωριό Καζάις, κοντά στο Τομάρ.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, δράστης φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, ο 43χρονος Γκονσάλο Καρβάλιο. Μετά τη δολοφονία του ανήλικου, ο άνδρας αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα και προκάλεσε σκόπιμα έκρηξη από διαρροή αερίου μέσα στο σπίτι, τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις έφταναν στο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένας διασώστης.

Η μητέρα του παιδιού, Βρετανίδα υπήκοος και μέλος της Εθνική Ρεπουμπλικανική Φρουρά (GNR), τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και την έκρηξη, ωστόσο επέζησε και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε δεχθεί ξυλοδαρμό και βρέθηκε δεμένη στα χέρια και στα πόδια με πλαστικά δεματικά, καταφέρνοντας τελικά να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια από γείτονες.

Συγκλονιστικές είναι οι αντιδράσεις από τη βρετανική κοινωνία και τον αθλητικό χώρο. Η ομάδα μπάσκετ στην οποία αγωνιζόταν ο Άλφι απέτισε φόρο τιμής με ανάρτηση και μαύρη κορδέλα, αναφερόμενη στη δυναμική παρουσία του στον τελευταίο αγώνα του. Όπως σημείωσαν, είχε αγωνιστεί «τόσο καλά» το προηγούμενο Σάββατο, που «έμοιαζε σαν να ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι». Αντίστοιχα μηνύματα θλίψης εξέφρασαν και περιφερειακές ενώσεις καλαθοσφαίρισης.

Γείτονες της οικογένειας ανέφεραν ότι η μητέρα του παιδιού είχε καταθέσει επανειλημμένες καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, τον οποίο περιέγραφαν ως εμμονικά ελεγκτικό. Όπως ανέφεραν, τον έβλεπαν συχνά να παραμένει επί ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του, παρκαρισμένος έξω από το σπίτι όπου ζούσαν μητέρα και γιος, περίπου 90 λεπτά βορειοανατολικά της Λισαβόνα. Παρά τον χωρισμό, το ζευγάρι είχε θεαθεί μαζί σε τοπικά καταστήματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο 43χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος καταστήματος, είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, έχοντας μαχαιρώσει θανάσιμα έναν άνδρα 35 φορές, και είχε εκτίσει σχεδόν 15 χρόνια φυλάκισης πριν αποφυλακιστεί πρόωρα λόγω καλής διαγωγής.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, ενώ το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία και την προστασία ανηλίκων, τόσο στην Πορτογαλία όσο και διεθνώς.

