Σοκ στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου: 38χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κρατητήριο

Με τη μπλούζα του έβαλε τέλος στη ζωή του – Είχε συλληφθεί δύο ημέρες πριν για ενδοοικογενειακή βία

18 Σεπ. 2025 11:11
Απαγχονισμένος μέσα στο κρατητήριο του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 38χρονος αλλοδαπός κρατούμενος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας χρησιμοποίησε την μπλούζα του για να δώσει τέλος στη ζωή του και βρέθηκε από συγκρατούμενό του, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τους αστυνομικούς. Η αυτοκτονία επιβεβαιώθηκε μετά από αυτοψία και έρευνα στον χώρο.

Ο 38χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι της 16ης Σεπτεμβρίου για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, κατηγορούμενος για απειλές, ξυλοδαρμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων εις βάρος της συντρόφου του.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του είχε εξεταστεί από ψυχίατρο· δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, ενώ είχαν αφαιρεθεί όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα. Μετά τον θάνατό του, κλήθηκε ιατροδικαστής, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη λήψη φωτογραφιών.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.
