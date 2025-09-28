Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η εκκλησία Μορμόνων στο Γκραντ Μπλαν τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με πυροβολισμούς, με πυκνό καπνό να καλύπτει την περιοχή.

28 Σεπ. 2025 19:51
Pelop News

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις Αρχές του Μίσιγκαν, όταν αναφέρθηκαν πυροβολισμοί σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλαν. Κατά την άφιξη των αστυνομικών, το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την εκκλησία να φλέγεται, ενώ πυκνός καπνός σκέπασε την περιοχή. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης έχει πέσει νεκρός και τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

 
