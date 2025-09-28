Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις Αρχές του Μίσιγκαν, όταν αναφέρθηκαν πυροβολισμοί σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλαν. Κατά την άφιξη των αστυνομικών, το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

🚨 BREAKING: An IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (IED) was just removed from a truck near the church that was shot up and lit on fire in Grand Blanc, Michigan, per scanner. WTF. pic.twitter.com/8cwfaGOGvt — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 28, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την εκκλησία να φλέγεται, ενώ πυκνός καπνός σκέπασε την περιοχή. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης έχει πέσει νεκρός και τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

#BREAKING: Active shooter incident at a church in Grand Blanc, #Michigan, on Sept 28, 2025, resulted in multiple victims and a church fire. Police neutralized the shooter, but the situation remains critical with ongoing rescue efforts. #GrandBlancShooting pic.twitter.com/LPcFLJnjsB — Thepagetoday (@thepagetody) September 28, 2025

