Σοκαριστικές αποκαλύψεις στα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Η φρίκη πίσω από τα παρασκήνια

Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιουφρέ, ένα από τα πιο γνωστά θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, περιγράφει στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” τη φρίκη που υπέστη στα χέρια ενός γνωστού πρωθυπουργού, μέσα από αποτρόπαιες συναντήσεις.

Στα απομνημονεύματά της, η Τζιουφρέ καταγράφει συγκλονιστικές αναμνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την προστατεύσει, φοβούμενη για τη ζωή της. Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν αδιάφορη και ψυχρή: «Είναι μέρος της δουλειάς σου».

Η ίδια αναφέρει τον άνδρα ως «πρωθυπουργό» χωρίς να αποκαλύπτει το όνομά του, εξηγώντας ότι φοβόταν τις συνέπειες. Στο παρελθόν, η Τζιουφρέ είχε αναφερθεί σε δικαστικά έγγραφα στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Η πρώτη συνάντηση

Σύμφωνα με τα γραπτά της, η πρώτη συνάντηση με τον πολιτικό έγινε στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 2002, όταν η Τζιουφρέ ήταν 18 ετών. Την έστειλαν να συνοδεύσει τον άνδρα σε μια καμπάνα, όπου εκείνος άσκησε βία. Η Τζιουφρέ περιγράφει ότι την έπνιγε επανειλημμένα, απολαμβάνοντας τον φόβο της και γελώντας ενώ εκείνη υπέφερε σοβαρά τραύματα.

Η ίδια αναφέρει ότι αιμορραγούσε από στόμα, κόλπο και πρωκτό και πως ο πολιτικός «με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλο πριν». Στη συνέχεια, ικέτευσε τον Έπσταϊν να μην την ξαναστείλει σε αυτόν, χωρίς αποτέλεσμα.

Η δεύτερη συνάντηση

Η δεύτερη συνάντηση, αν και λιγότερο βίαιη, ήταν γεμάτη φόβο και αγωνία. Η Τζιουφρέ συνειδητοποίησε ότι ο Έπσταϊν δεν νοιαζόταν για τα κορίτσια που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά. Αν και αρχικά πίστευε πως ο Έπσταϊν είχε «καλές προθέσεις» με τρόπο διεστραμμένο, σύντομα αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την αλήθεια για τη βία και την εκμετάλλευση που υπέστη.

Η Τζιουφρέ προβλέπει με ανατριχιαστική διαύγεια το τέλος αυτής της ζωής, κατανοώντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει ως εμπόρευμα σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, είτε με αυτοκτονία είτε με θάνατο στα χέρια των συνεργατών του Έπσταϊν.

