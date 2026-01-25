Σοκαριστική πατροκτονία στη Γλυφάδα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο δράστης, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί το 2018 μετά από δολοφονία της μητέρας του το 2014, συνελήφθη επί τόπου

25 Ιαν. 2026 17:11
Οικογενειακή τραγωδία συγκλόνισε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 τη Γλυφάδα, όταν ένας 46χρονος κατηγορείται ότι δολοφόνησε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, λίγο μετά τις 08:10 το πρωί, κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης ανέφερε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θανάσιμο τραυματισμό. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα σε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Γυθείου.

Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 80χρονο θανάσιμα τραυματισμένο μέσα στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από την πολυκατοικία. Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο κατασχέθηκε. Ο 46χρονος γιος του θύματος εντοπίστηκε και συνελήφθη αμέσως ως δράστης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το συγγενικό περιβάλλον του δράστη, ο 46χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. Επιπλέον, στις 28 Μαρτίου 2014 είχε ομολογήσει σε Αστυνομικό Τμήμα τη δολοφονία της μητέρας του με αιχμηρό αντικείμενο. Τότε είχε συλληφθεί, κριθεί προσωρινά κρατούμενος και αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ο 46χρονος τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους (είχε εμφανιστεί στο Α.Τ. εντός του τρέχοντος μήνα) και από τότε δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

