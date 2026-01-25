Γλυφάδα: Σκότωσε τον πατέρα του όπως είχε σκοτώσει και τη μητέρα του πριν 12 χρόνια – «Πέθανα παιδί μου»

Ως προδιαγεγραμμένη τραγωδία περιγράφεται η άγρια δολοφονία με μαχαίρι ενός 80χρονου άνδρα από τον ίδιο του τον γιο στη Γλυφάδα, καθώς ο δράστης είχε αφαιρέσει τη ζωή και της μητέρας του, πριν από 12 χρόνια, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.

Ο 46χρονος άνδρας, που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, είχε καταδικαστεί το 2014 σε ποινή κάθειρξης 16 ετών για τη δολοφονία της μητέρας του. Στις 2 Απριλίου 2018 αποφυλακίστηκε με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους: υποχρεωτική διαμονή στο σπίτι του πατέρα του, στην οδό Γυθείου στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και υποχρεωτική παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, ο 46χρονος τηρούσε κανονικά τους όρους, με τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνισή του στο ΑΤ στις 16 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, από τα στοιχεία του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου προκύπτει ότι από το 2018 και μετά δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, ούτε είχαν καταγραφεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο γείτονας θύτη και θύματος κάνει λόγο για ένα φονικό καρτέρι που είχε στήσει ο 46χρονος στον πατέρα του και μόλις τον είδε άρχισε να τον καρφώνει με το μαχαίρι την ώρα που ο 80χρονος φώναζε “Βοήθεια Παναγία μου σώσε με”.

Όπως λέει, το ανυπεράσπιστο θύμα το μόνο που πρόλαβε να πει στο γιo και φονιά του προτού ξεψυχήσει ήταν «παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο»…

Το έγκλημα και η σύλληψη

Το πρωί της Κυριακής γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο του οικογενειακού δράματος. Ο 46χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, γείτονες που είδαν τον άνδρα να επιτίθεται στον ηλικιωμένο κάλεσαν την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου στο αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον δράστη μέσα στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Η δολοφονία της μητέρας το 2014

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από το 2014, όταν ο ίδιος άνδρας, τότε 34 ετών, είχε σκοτώσει τη 59χρονη μητέρα του καταφέροντάς της πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της, σε λίμνη αίματος.

Τότε, ο δράστης είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, δηλώνοντας ότι σκότωσε τη μητέρα του. Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν τα λεγόμενά του και ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών, πριν προχωρήσουν στη σύλληψή του.

«Το περιμέναμε να γίνει», λένε οι γείτονες

Γείτονες της οικογένειας δηλώνουν συγκλονισμένοι αλλά όχι αιφνιδιασμένοι. Όπως λένε, γνώριζαν το ιστορικό και φοβούνταν ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε νέο κακό.

«Τον βλέπαμε στη γειτονιά, λέγαμε μια καλημέρα, αλλά πάντα είχαμε στο μυαλό μας αυτό που είχε κάνει. Είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, ήταν εσωστρεφής», ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Άλλοι περιέγραψαν την κινητοποίηση των αστυνομικών το πρωί, που τους έκανε να καταλάβουν πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το πλαίσιο αποφυλάκισης, την ψυχιατρική παρακολούθηση και την επαρκή εποπτεία ενός ανθρώπου με βεβαρημένο ιστορικό, που τελικά σκότωσε και τον δεύτερο γονέα του, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.