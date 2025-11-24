Σοκαριστικό ατύχημα για τον Σάκη Ρουβά ΒΙΝΤΕΟ

Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025 στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, όταν ο τραγουδιστής και μία χορεύτρια έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν από ειδική υπερυψωμένη κατασκευή κατά την εκτέλεση της χορογραφίας του τραγουδιού «Άντεξα».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από θαμώνες και κυκλοφόρησε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα φαίνεται ο Σάκης Ρουβάς να εκτελεί το χορευτικό πάνω στην πλατφόρμα και ξαφνικά να πέφτει μαζί με τη χορεύτρια από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Παρά την ένταση της πτώσης, τόσο ο τραγουδιστής όσο και η χορεύτρια σηκώθηκαν γρήγορα, συνέχισαν την ερμηνεία και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κανονικά, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.





