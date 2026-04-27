Σοκάρουν οι λεπτομέρειες στην υπόθεση Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων!

Περίπου πέντε ώρες κράτησε η απολογία της. Αρνείται τα πάντα, ενώ, κατονόμασε άλλα πρόσωπα για τον θάνατο του παιδιού

27 Απρ. 2026 18:50
Μετά από διαδικασία σχεδόν πέντε ωρών, ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Μάλιστα σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 25χρονη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη για την υπόθεση θανάτου τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιώτη.

Ταυτόχρονα, φέρεται να υπέδειξε άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για την υπόθεση, καταθέτοντας στοιχεία που, κατά την ίδια και την υπεράσπισή της, στηρίζουν τους ισχυρισμούς της.

Σύμφωνα με το Mega, η Ειρήνη Μουρτζούκου έδωσε στις Αρχές φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία φέρεται να έστειλε η ίδια η μητέρα του ανήλικου στην ίδια. Σε αυτά φαίνεται ο ανήλικος να κλαίει, ενώ βρίσκεται μέσα στο πλυντήριο στο οποίο τον κρατάνε η μητέρα του και η γιαγιά του.

Η εκδοχή της 

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει στο παρελθόν, η κατηγορούμενη περιγράφει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας. Όπως υποστηρίζει, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού, όταν το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία.

Αναφέρει πως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε άλλο χώρο του σπιτιού και έσπευσε, όταν άκουσε φωνές, προσπαθώντας να βοηθήσει το παιδί, ενώ επισημαίνει ότι το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και ότι είχε προηγηθεί ένταση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε πιέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε στη συνέχεια. Υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα όσο και η γιαγιά του παιδιού την επηρέασαν ως προς το τι θα καταθέσει, προκειμένου να αποκρυφθούν κρίσιμες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, κάνει λόγο για συγκεκριμένη «γραμμή» που της υποδείχθηκε να ακολουθήσει, ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις της.

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου της είναι η 25χρονη, θέση που έχει εκφράσει τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια.

Viber: +306909196125

