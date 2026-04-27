Πάτρα - Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
27 Απρ. 2026 16:00
Για μία ακόμη χρονιά, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, αναδεικνύονται οι σοβαρές αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις πρόληψης και καθαρισμού. Το χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης, σε συνδυασμό με θεσμικούς περιορισμούς, οδηγεί τη δημοτική αρχή σε λύσεις ανάγκης, όπως η ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Τα τελευταία χρόνια, η αποδυνάμωση των δημοτικών υπηρεσιών είναι εμφανής, καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, χωρίς να αντικατασταθεί. Οι προσλήψεις προσωπικού μέσω ολιγόμηνων προγραμμάτων δεν καλύπτουν ουσιαστικά τα κενά, καθώς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στους συμβασιούχους να χειρίζονται μηχανήματα ή να εκτελούν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών.

Σύμφωνα με στελέχη της δημοτικής αρχής, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιστραφεί χωρίς μαζικές μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες έχουν «παγώσει» την τελευταία δεκαετία λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική επιτροπή αναμένεται να διαπιστώσει και τυπικά την αδυναμία εκτέλεσης κρίσιμων υπηρεσιών και να προχωρήσει στην ανάθεσή τους σε ιδιώτες, μέσω συμβάσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι αποφάσεις που βρίσκονται προ των πυλών αφορούν, αφενός, την ανάθεση υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και, αφετέρου, την υλοποίηση έργων αποκατάστασης της βατότητας οδών, κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Πατρέων βρίσκεται σε φάση εντατικής προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Εχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις για τον καθαρισμό οικοπέδων, την απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης και τη βελτίωση της διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων, ενώ εγκρίθηκαν πιστώσεις που ξεπερνούν τις 135.000 ευρώ για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες κοπής βλάστησης, αποκατάστασης οδών και ενίσχυσης του εξοπλισμού με σύγχρονα μέσα, όπως δεξαμενές πυρόσβεσης και drone.

Ο πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Δήμος παρεμβαίνει σε δημοτικούς χώρους και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε ιδιωτικά οικόπεδα, ενώ οι κυρώσεις πλέον επιβάλλονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους έως τις 15 Ιουνίου, προειδοποιώντας για αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο ο υφιστάμενος μηχανισμός μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου.

