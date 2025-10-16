Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»

Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δηλώνοντας «βαθιά ανήσυχος» για την πορεία της χώρας.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κατέθεσε μια παραποιημένη εικόνα για την πραγματική κατάσταση στην εξωτερική πολιτική και τη θέση της Ελλάδας. Ανησυχώ βαθύτατα για την πορεία της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «παρουσιάζει ελλείμματα στρατηγικής και διαρκείς υποχωρήσεις».

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει απουσία δυναμικής και πρωτοβουλιακής εξωτερικής πολιτικής, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανεπάρκεια και ανικανότητα», υποστηρίζοντας ότι τα λάθη αυτά αποτελούν το «προσωπικό διαβατήριο αναξιοπιστίας» του πρωθυπουργού.

«Επιχειρείτε να βαφτίσετε τις ήττες, νίκες. Όσο όπλα κι αν αγοράσουμε, δεν καλύπτεται το έλλειμμα αξιοπιστίας που προκαλεί η εξωτερική σας πολιτική», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «εκθέτει τη χώρα με τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ».

Αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε ότι το 82% των χωρών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, ενώ η Ελλάδα «ούτε τολμά να το κάνει, ούτε μιλά για γενοκτονία». Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα εκτός πλαισίου του ΟΗΕ και μέρος της στρατηγικής «του δικαίου του ισχυρού».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποχωρεί διαρκώς ενώ η Τουρκία ενισχύεται», επισημαίνοντας ότι τα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο είναι «λιμνάζοντα και επικίνδυνα». Ρώτησε, μάλιστα, τον πρωθυπουργό πότε έκανε πράξη τις δηλώσεις του για το Casus Belli, ασκώντας βέτο στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την Τουρκία.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για έλλειψη προστασίας της Συμφωνίας των Πρεσπών, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση «ούτε την έχει θωρακίσει στο ελάχιστο» και «ούτε υπερασπίζεται την εθνική γραμμή με συνέπεια και αξιοπιστία».

