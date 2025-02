Sold out το Final Four στο Άμπου Ντάμπι

To Final Four της Euroleague θα φιλοξενηθεί εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα χτυπά στην Etihad Arena από 23-25 Μάη, με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να φιλοδοξούν να βρεθούν στην τετράδα.



Η ζήτηση ήταν τεράστια και έτσι τα εισιτήρια για όλα τα ματς του Final Four εξαντλήθηκαν όπως ανακοίνωσε η Euroleague το απόγευμα της Τετάρτης (26/2). Έτσι οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το Final Four του Άμπου Ντάμπι θα είναι sold out, με τον κόσμο να το αγκαλιάζει και να ανυπομονεί για τα παιχνίδια.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αρκετά από τα εισιτήρια κατέληξαν σε ελληνικά χέρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάτρα: Ακύρωση παρέλασης των Αρμάτων, ποιος ο λόγος

Τέμπη: Γιατί οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν αναβολή της ανακοίνωσης του πορίσματος

Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Λιδάκης: Αντίο στη σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Πάτρα – Πεζοδρόμηση Μαιζώνος: Aνοίγει το κέντρο… αλλαγές για ελεύθερο και ασφαλές τριήμερο, Μελάς στην «Π»

Πάτρα: Καρναβάλι με το βλέμμα στα…Τέμπη για την ΕΛΑΣ, «κόβονται» άδειες και ρεπό Αστυνομικών, ο σχεδιασμός

«Κυνηγοί» ταλέντων στην Πάτρα – Προσλήψεις επιστημόνων με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News