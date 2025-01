Σομαλία: Τουλάχιστον 140 νεκρά ή ετοιμοθάνατα δελφίνια σε ακτή ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες δελφίνια νεκρά ή ετοιμοθάνατα εξόκειλαν σε παραλία της Σομαλίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον 100 θαλάσσια θηλαστικά εξόκειλαν χθες, Πέμπτη, το απόγευμα σε μια παραλία που βρίσκεται ανάμεσα στο λιμάνι Μποσάσο και στην παραλία Μαρεέκο στη νότια περιφέρεια Πούντλαντ.

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος και το υπουργείο Αλιείας συνεργάζονται για να ερευνήσουν κατεπειγόντως αυτό το ασυνήθιστο περιστατικό», ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση υποσχόμενη επίσημη έκθεση για τα πιθανά αίτια.

Ο ακριβής αριθμός των δελφινιών δεν επιβεβαιώθηκε, διευκρίνισαν οι περιφερειακές αρχές, προσθέτοντας ότι «οι κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν πως περίπου εκατό δελφίνια εξόκειλαν στην ακτή».

Σύμφωνα με το protothema, σε μήνυμά του που ανήρτησε σήμερα στο Facebook, το υπουργείο Περιβάλλοντος της Πούντλαντ γνωστοποίησε πως οι κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν περίπου 30 δελφίνια και να τα ξαναβάλουν στο νερό.

I was deeply saddened by what happened in Marero village, Puntland, where more than 100 dolphins washed ashore, some dead and others injured.🥹#Somalia #Puntland #Marero #Dolphins #EnvironmentalTragedy #SaveMarineLife pic.twitter.com/pDscFv7w2j

— Layla Isaaq (@LaylaIsaaq) January 24, 2025