Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη διώρυγα της Κορίνθου

Σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής μέσα στη διώρυγα της Κορίνθου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Ισθμίων, με στελέχη της να σπεύδουν στο σημείο από ξηρά, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκε και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Το σκάφος εντόπισε και ανέσυρε τη σορό, η οποία ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 60 έως 65 ετών και ύψους περίπου 1,60 μ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Πηγή: ΕΡΤnews

