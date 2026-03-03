Σούδα: Ποιος είναι ο Γεωργιανός που κατηγορείται για κατασκοπεία, φωτογράφισε το αεροπλανοφόρο Ford

Με το Ιράν φέρεται να επικοινωσούε ο Γεωργιανός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας, στην Κρήτη και σύμφωνα με πληροφορίες στην κατοχή του βρέθηκε φωτογραφικο υλικό από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford.

Επιπλέον, εντοπίστηκε εφαρμογή που φέρεται να χρησιμοποιούσε για να λαμβάνει πληροφορίες από το Ιράν.

Ο άνδρας έχει μεταφερθεί στην Αθήνα για να εξεταστεί τι ακριβώς έκανε στην περιοχή και ποιος ο ρόλος του.

Στα… χνάρια του 26χρονου Αζέρου, που τον Ιούνιο του 2025 είχε συλληφθεί στη Σούδα της Κρήτης για κατασκοπεία, φαίνεται πως κινήθηκε ο 36χρονος Γεωργιανός που εδώ και κάποιες ώρες κρατείται και εξετάζεται από ΕΛΑΣ και ΕΥΠ.

Η προσαγωγή του έγινε το πρωί της Δευτέρας 2/03/2026 από τους χώρους «Ελ. Βενιζέλος», καθώς θεωρήθηκε ότι θα φύγει στο εξωτερικό και θα χαθούν τα ίχνη του. Σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε πριν από περίπου ένα μήνα στην Ελλάδα και τουλάχιστον από τις 10 Φεβρουαρίου βρίσκονταν στην Κρήτη και φωτογράφιζε πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν στον ναύσταθμο της Σούδας, αλλά και τις εγκαταστάσεις της αμερικανικής βάσης.

Μάλιστα, στις 16 Φεβρουαρίου είχε προσπαθήσει να κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο που διέμενε πέρσι ο 26χρονος Αζέρος, αλλά δεν τα κατάφερε. Τα τελευταία 24ωρα είχε επιστρέψει στην Αθήνα, όπου βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από ΕΛΑΣ και ΕΥΠ, ενώ μετά την προσαγωγή του ότι ψηφιακό πειστήριο εντοπίστηκε στην κατοχή του γίνεται «φύλλο και φτερό».

Για την ώρα, η κράτηση του χαρακτηρίζεται προσαγωγή αλλά θεωρείται ζήτημα χρόνου να μετατραπεί σε σύλληψη και να του αποδοθούν κατηγορίες για κατασκοπεία, με βάση και τα ευρήματα.

