Σούδα: Πούλησαν πιτόγυρο 17 ευρώ σε πεζοναύτη του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη βάση της Σούδας κατέπλευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, έπειτα από επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με χιλιάδες μέλη του πληρώματός του να αποβιβάζονται για λίγες ώρες.

Για την εξυπηρέτηση των ναυτών, στήθηκαν πρόχειρα κιόσκια στην προβλήτα Κ-17, δημιουργώντας μια προσωρινή αγορά με βασικά είδη και φαγητό. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε έντονο προβληματισμό ήταν οι τιμές που καταγράφηκαν.

Πιτόγυρο… πολυτελείας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το παραδοσιακό ελληνικό πιτόγυρο –ένα από τα πιο απλά και προσιτά φαγητά– έφτασε να πωλείται ακόμη και προς 17 ευρώ. Μια τιμή που απέχει σημαντικά από την καθημερινή πραγματικότητα και προκάλεσε αντιδράσεις.

Το σουβλάκι, σύμβολο της ελληνικής καθημερινότητας και φιλοξενίας, μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε είδος πολυτελείας, εγείροντας ερωτήματα για τα όρια της αγοράς και της εκμετάλλευσης της αυξημένης ζήτησης.

Ανάμεσα σε επιχειρηματικότητα και στρέβλωση

Η παρουσία μεγάλων στρατιωτικών πληρωμάτων στην περιοχή δεν είναι κάτι νέο. Παραδοσιακά, δημιουργεί έντονη εμπορική δραστηριότητα και προσφέρει «ανάσα» στην τοπική οικονομία.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, πολλοί κάνουν λόγο για υπέρβαση των ορίων. Η εκτόξευση των τιμών σε τόσο βασικά προϊόντα δεν αποδίδεται απλώς σε επιχειρηματικότητα, αλλά σε μια στρέβλωση της αγοράς που αλλοιώνει την εικόνα της τοπικής φιλοξενίας.

Το μήνυμα που εκπέμπεται

Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και συμβολικό. Το σουβλάκι αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική κουλτούρα – προσιτό, αυθεντικό και άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα.

Όταν η τιμή του φτάνει σε επίπεδα που θυμίζουν «gourmet» επιλογές, η εικόνα που μεταφέρεται στους επισκέπτες διαφοροποιείται, δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις.

