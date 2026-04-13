Σουδανοί και Σομαλοί έφτασαν στην Κρήτη με πλαστικό σκάφος που είχε μηχανή

Ενα ακόμα περιστατικό αποβίβασης μεταναστών σημειώθηκε τη Δευτέρα (13/4) στην παραλία της Άρβης, με 38 άτομα χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα να φτάνουν στις ακτές της νότιας Κρήτης με πλαστική βάρκα εξοπλισμένη με μηχανή.

Οι 38 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, αποβιβάστηκαν στην παραλία της Άρβης κατά τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες. Οι ίδιοι φέρονται να δήλωσαν ότι κατάγονται κυρίως από το Σουδάν, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι προέρχονται από τη Σομαλία και το Μπανγκλαντές.

Οι κάτοικοι της Άρβης αντέδρασαν άμεσα, προσφέροντας στους νεοαφιχθέντες νερό και τρόφιμα, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές.

Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο αργότερα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του περιστατικού και τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

