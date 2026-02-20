Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι πλούσιος σε αυτή τη ζωή. Μπορείς να είσαι πλούσιος σε αγάπη, περιτριγυρισμένος από φίλους και οικογένεια. Μπορείς να είσαι πλούσιος σε χρόνο, να τον ξοδεύεις όπως θέλεις, είτε αυτό σημαίνει διαλογισμό στο δάσος, μαγείρεμα στην κουζίνα ή κολύμπι.

Ή μπορείς απλά να είσαι πλούσιος, να έχεις δικό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία.

Τώρα, το Visit Sweden σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις και τα δύο, καθώς ο τουριστικός οργανισμός προσφέρει πέντε ιδιωτικά νησιά σε μια προσπάθεια να «μοιραστεί μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη στη φύση».

«Η Σουηδία έχει περισσότερα νησιά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό που μπορεί να είναι η πιο γνήσια μορφή πολυτέλειας: την ειρήνη και την ηρεμία της φύσης στο δικό σας νησί», λέει η Susanne Andersson, διευθύνουσα σύμβουλος της Visit Sweden.

Το δικό σας νησί στη Σουηδία – ή μήπως όχι;

Πριν αρχίσετε να σχεδιάζετε να μετατρέψετε το ιδιωτικό σας νησί σε θέρετρο ή να ξεκινήσετε κάποιο άλλο σχέδιο για να κερδίσετε χρήματα, υπάρχουν μερικές προειδοποιήσεις.

Αν και θα είναι «Το σουηδικό νησί σας», όπως υποδηλώνει το όνομα της καμπάνιας, στην πραγματικότητα δεν θα σας ανήκει και δεν θα μπορείτε να το μετονομάσετε προς τιμήν σας.

Αντ’ αυτού, θα είστε ο επίσημος φύλακας του νησιού (με δίπλωμα που το αποδεικνύει) με δικαίωμα χρήσης του νησιού για ένα έτος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα μπορείτε να κατασκηνώσετε, να κολυμπήσετε, να προσκαλέσετε τους φίλους σας και να περάσετε χρόνο στη φύση, υπό την προϋπόθεση ότι θα δείξετε σεβασμό στην τοπική άγρια φύση και το περιβάλλον.

Καθώς η Σουηδία έχει κατοχυρώσει στο νόμο το δικαίωμα δημόσιας πρόσβασης, και άλλα άτομα μπορούν να επισκεφθούν ή να περάσουν από το νησί σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

