Σούπερ Λιγκ 1: Η ώρα της κλήρωσης για play-offs και play-outs

24 Μαρ. 2026 10:17
Pelop News

Η  Super League 1 περνάει στη φάση των playoffs έπειτα από το πέρας της regular season.

Πλέον, όλα θα κριθούν στα playoffs και τα playouts, με τη μάχη του τίτλου να ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν, ενώ αντίστοιχα θα καθοριστούν και οι ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2.

Η κλήρωση για τα playoffs του τίτλου, τις θέσεις 5-8 και τα playouts θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής, από την οποία θα προκύψει το αναλυτικό πρόγραμμα.

Η αρχή θα γίνει στις 13:00 με την κλήρωση για τα playoffs 1-4, θα ακολουθήσει στις 13:30 η κλήρωση για τα playoffs 5-8, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 14:00 με την κλήρωση των playouts.

Η πρώτη αγωνιστική των playoffs είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το μίνι πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.

Οι ημερομηνίες των playoffs

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των playoffs 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των playouts

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Οι τρεις διακοπές

Τα playoffs θα έχουν συνολικά τρεις διακοπές. Η πρώτη θα είναι πριν από την έναρξη του μίνι πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το φινάλε της κανονικής διάρκειας ξεκινούν οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, με την Ελλάδα να παίζει με Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3).

Το πρωτάθλημα θα σταματήσει για δεύτερη φορά σε σύντομο διάστημα αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική, καθώς η Κυριακή του Πάσχα φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου.

Η τρίτη διακοπή θα πραγματοποιηθεί μετά την δεύτερη αγωνιστική, καθώς το Σάββατο 25 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Βέβαια στη συνέχεια η δράση θα είναι ασταμάτητη, με την 5η αγωνιστική των playoffs (12-13 Μαΐου) να πραγματοποιείται εμβόλιμα.

