Σούπερ Λιγκ: Ανετο 2-0 του ΠΑΟΚ, οριστικά εκτός μάχης τίτλου ο Παναθηναϊκός

Πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κι ο ίδιος ο Ράζβαν Λουτσέσκου με 2-0 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα γκολ των «ασπρόμαυρων» σημείωσαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (39’) και Ανέστης Μύθου (53’). Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος έσωσε τους «πράσινους» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 35 βαθμούς και στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό κι ενώ στις 6/1 υποδέχεται τον Ατρόμητο για τα Play Off του Κυπέλλου Ελλάδας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός στις 11/1 υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για τη 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας πια μείνει 14 ολόκληρους βαθμούς – με αγώνα λιγότερο – πίσω από τους «ερυθρόλευκους».

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: Κένι – Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (76’ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Μύθου (76’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης (66’ Τσέριν), Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς), Γεντβάι (76’ Κώτσιρας).

