Σούπερ Λιγκ: Ανετο 2-0 του ΠΑΟΚ, οριστικά εκτός μάχης τίτλου ο Παναθηναϊκός

Τα γκολ των «ασπρόμαυρων» σημείωσαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (39’) και Ανέστης Μύθου (53’).

Σούπερ Λιγκ: Ανετο 2-0 του ΠΑΟΚ, οριστικά εκτός μάχης τίτλου ο Παναθηναϊκός
21 Δεκ. 2025 21:52
Pelop News

Πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κι ο ίδιος ο Ράζβαν Λουτσέσκου με 2-0 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα γκολ των «ασπρόμαυρων» σημείωσαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (39’) και Ανέστης Μύθου (53’). Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος έσωσε τους «πράσινους» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 35 βαθμούς και στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό κι ενώ στις 6/1 υποδέχεται τον Ατρόμητο για τα Play Off του Κυπέλλου Ελλάδας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός στις 11/1 υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για τη 16η αγωνιστική της Super League, έχοντας πια μείνει 14 ολόκληρους βαθμούς – με αγώνα λιγότερο – πίσω από τους «ερυθρόλευκους».

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)
Κίτρινες: Κένι – Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (76’ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Μύθου (76’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης (66’ Τσέριν), Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς), Γεντβάι (76’ Κώτσιρας).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:06 Ο Γιάννης Κούστας μετατρέπει το Αθηνών Αρένα σε έδρα της Άννας Βίσση!
21:56 Αργεντίνικο χρώμα στην κεντρική πλατεία του Αιγίου!
21:52 Σούπερ Λιγκ: Ανετο 2-0 του ΠΑΟΚ, οριστικά εκτός μάχης τίτλου ο Παναθηναϊκός
21:43 Χριστίνα Βίδου: Και κάπως έτσι έφτασα να ζυγίζω 126 κιλά…
21:32 Χ. Καστανίδης: «Κλείνει μάτι» στον Τσίπρα, «αδειάζει» Ανδρουλάκη!
21:20 Εκταφές σορών στα Τέμπη: Τι ζητάνε Πάνος Ρούτσι και Ηλίας Παπαγγελής
21:11 Ανδρέας Ρέγκλης: «Μη μασάς, Ζωή. Είμαστε μαζί σου και σου λέμε για ακόμα μια φορά «προχώρα».
21:08 2η στην Ευρώπη η Ελλάδα στο ποσοστό ηλεκτρονικών πληρωμών!
20:52 Εξομολόγηση του Λε Πα: «Ζαλίστηκα κι έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες».
20:46 Αίγιο: τα δημοτικά σχολεία σε εορταστικά μπαζάρ
20:41 Διαρροή από ΑΑΔΕ για Σύλλογο Τεμπών: Οποιος είναι νόμιμος, δεν έχει να φοβάται…
20:28 Aποχώρηση βουλεύτριας από το Κίνημα Κασσελάκη: «Η στάση σου υποβαθμίζει τις προσπάθειές όλων μας…»!
20:22 Αγρίνιο: Θρίλερ με πτώση άνδρα σε απότομη πλαγιά – Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο
20:11 Τετ α τετ Μητσοτάκη με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ
20:05 H κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα
20:00 Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν στον Πύργο!
19:57 Εφυγε από τη ζωή ένας αληθινός θρύλος της οινοποιίας
19:55 Η Πάτρα κέρδισε με «νοκ-άουτ» και πήρε άριστα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΦΩΤΟ
19:49 Η Αχαγιά ΄82 άλωσε την Αρτα και μένει στο κόλπο – Δηλώσεις
19:44 Η Παναχαϊκή έχασε στο ντέρμπι με τους Γαργαλιάνους, «πονάει» και το -16
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ