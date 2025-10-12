Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές

Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ αναμένεται να δουν οι καταναλωτές μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, η διαδικασία ενημέρωσης από τις αλυσίδες προχωρά ταχύτατα και οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Οι μειώσεις, που θα κυμανθούν από 5% έως 10%, θα αφορούν βασικά προϊόντα διατροφής, καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας. «Στόχος είναι να πέσουν οι τιμές πάνω από 5% και να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, όπως και η επιβολή προστίμων όπου απαιτείται.

Υποχώρηση του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ μειώθηκε στο 0,6% τον Σεπτέμβριο, από 1,6% τον Αύγουστο. Η μελέτη δείχνει μείωση τιμών κατά 0,76% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σταδιακή αποκλιμάκωση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-5,63%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,4%), τρόφιμα παντοπωλείου (-5,18%) και είδη κατοικίδιων (-3,21%). Οι χαμηλότερες τιμές αποδίδονται τόσο στη μείωση του κόστους παραγωγού όσο και στη σταθεροποίηση των διεθνών τιμών πρώτων υλών.

Αντίθετα, αυξήσεις παρατηρούνται σε φρέσκα κρέατα (+10,18%), γλυκά και σοκολάτες (+9,88%) και προϊόντα πρωινού (+6,06%), λόγω των διεθνών ανατιμήσεων σε κακάο, καφέ και κρέας.

Πληθωρισμός τροφίμων

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 3,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα κατέχει την τέταρτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ, ενώ η Ρουμανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (9,1%) και η Κύπρος αποπληθωρισμό (-2,3%) λόγω μηδενικού ΦΠΑ σε βασικά είδη.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ψωμί, γαλακτοκομικά και έλαια, αλλά υψηλότερο σε φρούτα και λαχανικά.

Σταθερή ανάπτυξη για την αγορά σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ ανήλθε σε 9,1 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,6% σε αξία πωλήσεων. Η κατηγορία των τροφίμων παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατέγραψαν άνοδο 7,4%, με μερίδιο αγοράς 27,1%.

Τα hypermarkets παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων (+7,2%), ενώ οι νησιωτικές περιοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία (+10%).

