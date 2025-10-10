Σούσι από το Αίγιο για την Ευρώπη – Οι Τούρκοι της Dardanel Greece επένδυσαν 2,5 εκατ. ευρώ στον Καλλιμάνη

Μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων ολοκληρώθηκε στο Αίγιο. Η Dardanel Greece, θυγατρική του τουρκικού ομίλου Dardanel και διάδοχος της ιστορικής ελληνικής εταιρείας Καλλιμάνης, εγκαινιάζει τη νέα της μονάδα παραγωγής έτοιμου σούσι, γράφοντας μια νέα σελίδα στην εγχώρια μεταποίηση.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή επένδυση, όχι μόνο για την Αχαΐα αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που εταιρεία στη χώρα μπαίνει δυναμικά στον τομέα της παραγωγής σούσι σε βιομηχανική κλίμακα — και μάλιστα με στόχο τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η νέα μονάδα, συνολικής έκτασης 2.200 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένη με τεχνολογίες αιχμής, δίνει τη δυνατότητα παραγωγής έως 15 εκατ. πακέτων σούσι ετησίως. Η επένδυση, που ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εντάσσεται στη στρατηγική ευρωπαϊκής ανάπτυξης του ομίλου Dardanel, με στόχο να καλύψει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις ευρωπαϊκές.

Στη νέα γραμμή παραγωγής θα παράγονται 21 διαφορετικοί κωδικοί sushi, εμπλουτίζοντας τη γκάμα προϊόντων της Καλλιμάνης και τοποθετώντας την εταιρεία σε μια ανερχόμενη κατηγορία τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο, παρά την επενδυτική δυναμική, τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η Dardanel Greece βρίσκεται ακόμα σε φάση «χτισίματος» της επόμενης ημέρας για τον Καλλιμάνη. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας με έδρα το Αίγιο, εκτοξεύθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ το 2024, από 8,1 εκατ. το 2023 — μια αύξηση άνω του 200%, που αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παρουσίας στην ελληνική αγορά. Όμως, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) παρέμειναν αρνητικά (-2,6 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -3,7 εκατ. ευρώ, επίπεδα παρόμοια με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που δείχνει πως τα κέρδη θα αργήσουν ακόμα να έρθουν για τους τούρκους επενδυτές.

Η Dardanel Greece συνεχίζει να δίνει έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη, τη βελτίωση των υποδομών και τη στοχευμένη προώθηση όλων των προϊοντικών κατηγοριών. Το 2024, το ανθρώπινο δυναμικό της αυξήθηκε κατά 12 άτομα, φτάνοντας τους 75 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 65 απασχολούνται στο Αίγιο. Οι εξαγωγές συνεχίζουν να αποτελούν πυλώνα της δραστηριότητας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% του συνολικού όγκου παραγωγής, ενώ η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη σε αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.

