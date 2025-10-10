Σούσι από το Αίγιο για την Ευρώπη – Οι Τούρκοι της Dardanel Greece επένδυσαν 2,5 εκατ. ευρώ στον Καλλιμάνη

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή επένδυση, όχι μόνο για την Αχαΐα αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που εταιρεία στη χώρα μπαίνει δυναμικά στον τομέα της παραγωγής σούσι σε βιομηχανική κλίμακα — και μάλιστα με στόχο τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σούσι από το Αίγιο για την Ευρώπη – Οι Τούρκοι της Dardanel Greece επένδυσαν 2,5 εκατ. ευρώ στον Καλλιμάνη
10 Οκτ. 2025 15:34
Pelop News

Μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων ολοκληρώθηκε στο Αίγιο. Η Dardanel Greece, θυγατρική του τουρκικού ομίλου Dardanel και διάδοχος της ιστορικής ελληνικής εταιρείας Καλλιμάνης, εγκαινιάζει τη νέα της μονάδα παραγωγής έτοιμου σούσι, γράφοντας μια νέα σελίδα στην εγχώρια μεταποίηση.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή επένδυση, όχι μόνο για την Αχαΐα αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που εταιρεία στη χώρα μπαίνει δυναμικά στον τομέα της παραγωγής σούσι σε βιομηχανική κλίμακα — και μάλιστα με στόχο τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η νέα μονάδα, συνολικής έκτασης 2.200 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένη με τεχνολογίες αιχμής, δίνει τη δυνατότητα παραγωγής έως 15 εκατ. πακέτων σούσι ετησίως. Η επένδυση, που ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εντάσσεται στη στρατηγική ευρωπαϊκής ανάπτυξης του ομίλου Dardanel, με στόχο να καλύψει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις ευρωπαϊκές.

Στη νέα γραμμή παραγωγής θα παράγονται 21 διαφορετικοί κωδικοί sushi, εμπλουτίζοντας τη γκάμα προϊόντων της Καλλιμάνης και τοποθετώντας την εταιρεία σε μια ανερχόμενη κατηγορία τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σούσι από το Αίγιο για την Ευρώπη – Οι Τούρκοι της Dardanel Greece επένδυσαν 2,5 εκατ. ευρώ στον Καλλιμάνη

Ωστόσο, παρά την επενδυτική δυναμική, τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η Dardanel Greece βρίσκεται ακόμα σε φάση «χτισίματος» της επόμενης ημέρας για τον Καλλιμάνη. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας με έδρα το Αίγιο, εκτοξεύθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ το 2024, από 8,1 εκατ. το 2023 — μια αύξηση άνω του 200%, που αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παρουσίας στην ελληνική αγορά. Όμως, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) παρέμειναν αρνητικά (-2,6 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -3,7 εκατ. ευρώ, επίπεδα παρόμοια με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που δείχνει πως τα κέρδη θα αργήσουν ακόμα να έρθουν για τους τούρκους επενδυτές.

Η Dardanel Greece συνεχίζει να δίνει έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη, τη βελτίωση των υποδομών και τη στοχευμένη προώθηση όλων των προϊοντικών κατηγοριών. Το 2024, το ανθρώπινο δυναμικό της αυξήθηκε κατά 12 άτομα, φτάνοντας τους 75 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 65 απασχολούνται στο Αίγιο. Οι εξαγωγές συνεχίζουν να αποτελούν πυλώνα της δραστηριότητας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% του συνολικού όγκου παραγωγής, ενώ η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη σε αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Έρχεται η υπερσύγχρονη θαλαμηγός του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι – «Δένει» στην Πάτρα από τα Εμιράτα
18:50 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος με ναρκωτικά και αεροβόλο όπλο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Πέθανε ο θρυλικός Jogh Logde
18:31 Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!
18:21 Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
18:19 Ποια είναι η Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και το αφιέρωσε και στον Τραμπ! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι
17:52 Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»
17:45 ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα
17:45 «Είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του για να μη βγαίνει», μαρτυρίες σοκ για τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
17:34 Γιατί στο Περού η Βουλή ψήφισε την απομάκρυνση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε
17:30 Γιατί ο Μητσοτάκης πασχίζει για 30% στις δημοκοπήσεις
17:20 «’Ενας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»! Μαρτυρίες ΣΟΚ στη δίκη με το τσεκούρι ΒΙΝΤΕΟ
17:09 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Εκκίνηση στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας
17:08 Ουκρανία: Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
17:00 Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου
16:52 Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας
16:50 Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες
16:45 Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
16:40 Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ