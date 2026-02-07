Σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο: Πάνω από 200 προσαγωγές

Η Αστυνομία προχώρησε σε πάνω από 200 προσαγωγές, μετά από σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Είδα μάλλον το κορίτσι, δεν έδειχνε χαμένη» μαρτυρία για τη Λόρα από τη Στουτγκάρδη

Τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μετά από πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, όταν ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε μολότοφ σε δυνάμεις των ΜΑΤ με πέτρες και δεκάδες αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, με τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενώ αύρα έριξε νερό.

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ, ενώ άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τραυματίες ένας αστυνομικός και μία νεαρή γυναίκα

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τραυματίας είναι και μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο πανεπιστήμιο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Λόγω των επεισοδίων, τμήμα της Εγνατίας παρέμεινε κλειστό, στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ οχήματα της πυροσβεστικής καθάρισαν το οδόστρωμα από σπασμένα μπουκάλια και αντικείμενα.

Οι προσαγωγές συνεχίστηκαν μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



