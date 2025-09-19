Σοβαρά τραυματίας σε συμπλοκή στη Ζάκυνθο, πετούσαν καρέκλες και τραπέζια!

Η συμπλοκή ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις, το βράδυ της Πέμπτης 18/09/2025, στη Ζάκυνθο.

Σοβαρά τραυματίας σε συμπλοκή στη Ζάκυνθο, πετούσαν καρέκλες και τραπέζια!
19 Σεπ. 2025 10:35
Pelop News

Ενας σοβαρά τραυματίας, σε άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στο κέντρο της Ζακύνθου, το βράδυ της Πέμπτης 19/09/2025.

Στη συμπλοκή στον πεζόδρομο της 21ης Μαϊου συμμετείχαν τουλάχιστον 6 άτομα από διαφορετικές παρέες σε ένα σημείο γεμάτο κόσμο και με παιδιά.

Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις.

Γροθιές, κλωτσιές και εκφενδονισμός καρεκλών και τραπεζιών συνέθεσαν το άγριο σκηνικό της συμπλοκής με τον κόσμο που ήταν εκεί να τρέχει για να γλιτώσει.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν δύο άτομα από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο.

Ένα άτομο, πρόκειται για άνδρα ρομά τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο σύμφωνα με το ermisnews.gr

Η Αστυνομία ερευνά τους λόγους της άγριας συμπλοκής και παίρνει καταθέσεις για να ξετυλίξει το κουβάρι της επεισοδιακής βραδυάς και αναζητά ακόμα τρία άτομα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ