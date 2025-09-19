Σοβαρά τραυματίας σε συμπλοκή στη Ζάκυνθο, πετούσαν καρέκλες και τραπέζια!

Ενας σοβαρά τραυματίας, σε άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στο κέντρο της Ζακύνθου, το βράδυ της Πέμπτης 19/09/2025.

Στη συμπλοκή στον πεζόδρομο της 21ης Μαϊου συμμετείχαν τουλάχιστον 6 άτομα από διαφορετικές παρέες σε ένα σημείο γεμάτο κόσμο και με παιδιά.

Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις.

Γροθιές, κλωτσιές και εκφενδονισμός καρεκλών και τραπεζιών συνέθεσαν το άγριο σκηνικό της συμπλοκής με τον κόσμο που ήταν εκεί να τρέχει για να γλιτώσει.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν δύο άτομα από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο.

Ένα άτομο, πρόκειται για άνδρα ρομά τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο σύμφωνα με το ermisnews.gr

Η Αστυνομία ερευνά τους λόγους της άγριας συμπλοκής και παίρνει καταθέσεις για να ξετυλίξει το κουβάρι της επεισοδιακής βραδυάς και αναζητά ακόμα τρία άτομα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



