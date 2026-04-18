Σοβαρή καταγγελία του Δήμου Πατρέων: Άγνωστοι προσποιούμενοι τον Κώστα Πελετίδη στέλνουν μηνύματα, ΦΩΤΟ

18 Απρ. 2026 22:00
Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Δήμος Πατρέων τονίζοντας ότι άγνωστοι προσποιούμενοι τονΚώστα Πελετίδη, επανεμφανίστηκαν αποστέλλοντας προσωπικά μηνύματα σε χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιδιώκοντας αρχικά να αποκτήσουν επαφή μαζί τους για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα (phishing).

Επισημαίνεται μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση ότι ο κ. Πελετίδης δεν είχε, ούτε έχει προσωπικές σελίδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων έχει ως εξής:

«Άγνωστοι προσποιούμενοι τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, επανεμφανίστηκαν αποστέλλοντας προσωπικά μηνύματα σε χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ) επιδιώκοντας αρχικά να αποκτήσουν επαφή μαζί τους για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα (phishing) κλπ.

Ενημερώνουμε και πάλι ότι ο Δήμαρχος Πατρέων δεν είχε, ούτε έχει προσωπικές σελίδες στα ΜΚΔ.

Εφιστάται η προσοχή των χρηστών στην περίπτωση που λάβουν μηνύματα από προφίλ που προσποιούνται τον Δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.

Για τη λειτουργία σελίδων που χρησιμοποιούν το όνομα και τη φωτογραφία του Δημάρχου καθώς και για τη διακίνηση παρόμοιων μηνυμάτων, έχει, εξαρχής, γίνει επίσημη αναφορά στους διαχειριστές του Facebook».

