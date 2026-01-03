Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου δώδεκα άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένα και άλλα περισσότερο.

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες
03 Ιαν. 2026 21:38
Pelop News

Μια ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως πυροδότησε το σοβαρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα μετανάστες να τραυματιστούν στο χώρο κράτησης στην Αγυιά στην Κρήτη, σήμερα το μεσημέρι, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου κάτι που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τους. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου δώδεκα άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένα και άλλα περισσότερο.

Στο σημείο κρατούνται περισσότεροι από 470 μετανάστες εδώ και δέκα ημέρες που αναμένουν να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα κράτησης, τα οποία ωστόσο είναι επίσης ασφυκτικά γεμάτα.

Γεμάτα τα κέντρα κράτησης
Στην Αγυιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στη βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο
22:38 Πώς εντόπισαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο: Η πηγή της CIA στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η επικήρυξη
22:22 ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο
22:01 Γιαννακόπουλος στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι
21:50 ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα
21:38 Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:11 Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ