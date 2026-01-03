Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες

Μια ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως πυροδότησε το σοβαρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα μετανάστες να τραυματιστούν στο χώρο κράτησης στην Αγυιά στην Κρήτη, σήμερα το μεσημέρι, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου κάτι που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τους. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου δώδεκα άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένα και άλλα περισσότερο.

Στο σημείο κρατούνται περισσότεροι από 470 μετανάστες εδώ και δέκα ημέρες που αναμένουν να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα κράτησης, τα οποία ωστόσο είναι επίσης ασφυκτικά γεμάτα.

Γεμάτα τα κέντρα κράτησης

Στην Αγυιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στη βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



