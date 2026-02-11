Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία

Εκτάκτως στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασίας σε μονάδα γαλακτοβιομηχανίας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, παρέχοντας στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος, πριν τη διακομιδή του στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2, ο εργαζόμενος φέρει πολλαπλά τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πορείας του.

