Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται εργαζόμενος που τραυματίστηκε σοβαρά σε μονάδα γαλακτοβιομηχανίας στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

11 Φεβ. 2026 14:59
Pelop News

Εκτάκτως στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασίας σε μονάδα γαλακτοβιομηχανίας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, παρέχοντας στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος, πριν τη διακομιδή του στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2, ο εργαζόμενος φέρει πολλαπλά τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πορείας του.

