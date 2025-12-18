Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ρίο: Εργάτης έπεσε από στέγη κτιρίου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Ρίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε κτίριο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τη στέγη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τον τραυματία. Ο εργάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αρμόδια αρχή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

