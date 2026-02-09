Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: Διασωληνωμένος 27χρονος μετά από σύγκρουση

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (9 Φεβρουαρίου 2026) στην περιοχή Ανατολή Ιωαννίνων.

Ο νεαρός, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, ενεπλάκη σε σύγκρουση με αυτοκίνητο υπό συνθήκες που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του, καθώς τα τραύματά του είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Την ίδια στιγμή, η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

