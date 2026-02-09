Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: Διασωληνωμένος 27χρονος μετά από σύγκρουση
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Ανατολή Ιωαννίνων. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, ενώ η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (9 Φεβρουαρίου 2026) στην περιοχή Ανατολή Ιωαννίνων.
Ο νεαρός, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, ενεπλάκη σε σύγκρουση με αυτοκίνητο υπό συνθήκες που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του, καθώς τα τραύματά του είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.
Την ίδια στιγμή, η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
