Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, με έναν οδηγό δικύκλου να τραυματίζεται βαριά μετά από σύγκρουση με νταλίκα. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ
24 Ιαν. 2026 10:01
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και τυχόν μαρτυρίες αυτοπτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Μάχη στη ΜΕΘ, βελτίωση για 3χρονο αγόρι
11:12 Σίδνεϊ: Πέθανε το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία – Συγκλονισμένη η Νέα Νότια Ουαλία
11:10 Βριλήσσια: Καβγάς για δέμα κατέληξε σε παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ με αυτοκίνητο
11:05 Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ
11:00 Κακοκαιρία στην Αττική: Οι δύο φάσεις που «έπνιξαν» τη Γλυφάδα – Τι δείχνει η ανάλυση του Αστεροσκοπείου
10:59 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ
10:48 Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media
10:36 Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού
10:31 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος
10:24 Χιονοθύελλα-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
10:12 Airbnb 2026: Νέοι αυστηροί περιορισμοί, «κόκκινες» ζώνες και τέλος στη μεταβίβαση της άδειας
10:06 Χωρίς Προαστιακό στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο: Ακυρώνονται δρομολόγια, με λεωφορεία η μετακίνηση
10:01 Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις»
9:48 Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Τι ισχύει για ωράρια και προσφορές
9:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως 30 Ιανουαρίου
9:24 Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται
9:12 Τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: Διπλωματία με το όπλο στο τραπέζι
9:00 Ευρώπη με όρους
8:55 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ