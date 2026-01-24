Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και τυχόν μαρτυρίες αυτοπτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



