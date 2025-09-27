Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Βάρδα, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το ατύχημα έγινε γύρω στις 4:30 π.μ., όταν δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. Στο μηχανάκι επέβαιναν ένας 24χρονος οδηγός και ο 16χρονος συνεπιβάτης του.

Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Ο 16χρονος, λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο 24χρονος φέρει βαριά κατάγματα, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνούν οι αστυνομικές αρχές του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας.

