Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στους Ταξιάρχες – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στην Εύβοια, στην περιοχή Ταξιάρχες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για αρκετή ώρα τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παραμένει υπό παρακολούθηση.

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος, που δημοσίευσε το eviaonline, δείχνουν το όχημα να έχει αναποδογυρίσει πλήρως, ενώ οι διασώστες επιχειρούν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο άνδρα μέσα από τα συντρίμμια.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, χωρίς να αποκλείεται η υπερβολική ταχύτητα ή η ολισθηρότητα του οδοστρώματος.

