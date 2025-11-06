Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας

Ένα τροχαίο ατύχημα προκάλεσε συναγερμό στις αρχές νωρίτερα σήμερα στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στην περιοχή της Ναυπάκτου. Ιδιωτικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα έχασε τον έλεγχο και βγήκε από τον δρόμο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων και πληρώματος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρίου της Πάτρας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, το οποίο δημοσιεύτηκε από το nafpaktianews.gr.

Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά, με τις αρχές να συνιστούν τους οδηγούς να οδηγούν προσεκτικά και να σέβονται τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



