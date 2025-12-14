Σπ. Τσιρώνης στη Βουλή: Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας υποφέρει

Την περασμένη Παρασκευή 12/12 στην Ολομέλεια της Βουλής και στο πλαίσιο συζήτησης επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», τοποθετήθηκε, ως Ειδικός Αγορητής της Νίκης, ο Βουλευτής Αχαΐας του Κινήματος, κ. Σπυρίδων Τσιρώνης.

Ο βουλευτής της Νίκης σχολίασε την επικοινωνιακή προβολή από την Κυβέρνηση της αύξησης των ποσοστών του ρυθμού ανάπτυξης και του πρωτογενούς πλεονάσματος, σημειώνοντας πως το συνεχόμενο αυτό οικονομικό μοντέλο δεν είναι σχεδιασμένο να ενισχύσει τα μεσαία στρώματα.

Όλο και περισσότεροι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτωχοποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας υποφέρει, διότι κάθε τέτοια «ανάπτυξη» βαραίνει ακόμα πιο πολύ την πλάτη και κυρίως την τσέπη του πολίτη.

Επίσης ο κ. Τσιρώνης σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν μπορεί να ανασχέσει τη φυγή των νέων ή έστω την αυξανόμενη πεποίθησή τους ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον μέλλον γι’ αυτούς, ούτε επαγγελματικά ούτε από την πλευρά της δημιουργίας οικογένειας.

Κατόπιν ο αχαιός βουλευτής επέκρινε την Κυβέρνηση για το γεγονός ότι, ακολουθώντας τυφλά τις επιταγές των Βρυξελλών, δεν φορολογεί τα funds, που λυμαίνονται τα σπίτια και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών και δεν ακουμπά τα μερίσματα των τεράστιων υπερκερδών των τραπεζών, με αποτέλεσμα τα funds, οι τράπεζες, οι πολυεθνικές και οι ολιγάρχες να είναι οι μόνοι που συμμερίζονται το αφήγημα της ανάπτυξης.

Στη συνέχεια ο κ. Τσιρώνης αναφέρθηκε στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία η οικονομική στασιμότητα, η μείωση των γεννήσεων και οι αποτυχίες στις πολιτικές μετανάστευσης αποτελούν απειλές, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για την ασφάλεια και στρατηγική θέση της Ευρώπης τις επόμενες δεκαετίες.

Στο τέλος της ομιλίας του, με αφορμή την εκλογή του κ. Πιερρακάκη ως Προέδρου του Γιούρογκρουπ, ο Σπύρος Τσιρώνης του ευχήθηκε καλό κουράγιο, καθώς θα έχει να διαχειριστεί άμεσα την κρίσιμη απόφαση συνέχισης ή όχι της χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αν ο κ. Πιερρακάκης, τόνισε ο βουλευτής, καταφέρει τελικά να πείσει τους εταίρους να παρακάμψουν το βέτο και επιτύχει τη χρηματοδότηση του πολέμου, με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, θα ενεργοποιήσει αυτόματα το casus belli, με το οποίο απείλησε πρόσφατα ως υπερδύναμη, πυρηνική υπερδύναμη, η Ρωσία».

