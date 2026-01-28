Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού

Τη μείωση της ποινής του 57χρονου που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της συζύγου του στη Σωτηρίτσα Αγιάς τον Αύγουστο του 2021 αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, αναγνωρίζοντας μειωμένο καταλογισμό.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών και δύο μηνών και αποφάσισε την έκτιση της ποινής στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή μαχαιριού, ενώ απορρίφθηκε ο ισχυρισμός περί τέλεσης της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής.

Η αναγνώριση του μειωμένου καταλογισμού είχε προταθεί και από τον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου, επικαλούμενος τα πορίσματα πραγματογνωμόνων ψυχιάτρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο δράστης εμφάνιζε σοβαρή ψυχική διαταραχή, με διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή που είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα.

Ο εισαγγελέας έκανε λόγο για «ζηλοτυπική συμπεριφορά που κατέληξε σε ψύχωση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο κατηγορούμενος είχε προετοιμάσει την πράξη, καθώς είχε μαζί του όπλο και φυσίγγια.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς η γυναικοκτονία διαπράχθηκε στις 3 Αυγούστου 2021 στην οικογενειακή ταβέρνα όπου εργαζόταν το θύμα. Ο 57χρονος είχε πυροβολήσει επτά φορές τη σύζυγό του, ενώ είχε καταγράψει στο κινητό του την τελευταία συνομιλία και τους πυροβολισμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



