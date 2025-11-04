Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου

Η Χλόη Λιάσκου υπήρξε μία από τις αγαπημένες ηθοποιούς του Γιάννη Δαλιανίδη και μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στη μεγάλη οθόνη.

Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
04 Νοέ. 2025 13:08
Pelop News

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η ηθοποιός Χλόη Λιάσκου στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

Η 79χρονη ηθοποιός τιμήθηκε μαζί με άλλους πρωταγωνιστές του «παλιού, καλού, ελληνικού κινηματογράφου» από νεότερους ηθοποιούς, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική τους προσφορά στην τέχνη.

Συγκεκριμένα, στη συγκινητική εκδήλωση, που διοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ, παρευρέθηκαν οκτώ από τους μεγάλους του ελληνικού σινεμά: Γιώργος Κωνσταντίνου, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Άννα Φόνσου, Αιμιλία Υψηλάντη, Βασίλης Καΐλας, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού και Σωτήρης Τζεβελέκος.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη»

Σε δηλώσεις της μετά την απονομή του βραβείου, η Χλόη Λιάσκου, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη για πολλά πράγματα. Για τον καιρό που πέρασε, για τις δουλειές μας που έχουν μείνει μέχρι και σήμερα και τις αγαπάει ο κόσμος».

Στη συνέχεια, μόλις οι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στους Κώστα Βουτσά και Μάρθα Καραγιάννη, δύο από τους ηθοποιούς με τους οποίους έπαιξε σε πολλές ταινίες, η Χλόη Λιάσκου, είπε συγκινημένη: «Τους αγαπώ και τους αφιερώνω την αποψινή βραδιά».

