Σπάνιο εύρημα: Πρώτη καταγραφή sleeper καρχαρία στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής ΒΙΝΤΕΟ

Ένας καρχαρίας τύπου sleeper shark (Somniosidae) καταγράφηκε για πρώτη φορά με κάμερα στα σχεδόν παγωμένα και σκοτεινά βάθη του Ανταρκτικού Ωκεανού, σε μια ανακάλυψη που προκάλεσε έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα.

Το υλικό βιντεοσκοπήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 από κάμερα του Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, η οποία είχε τοποθετηθεί ανοιχτά των Νήσων Σέτλαντ του Νότου, κοντά στη Χερσόνησο της Ανταρκτικής. Ο καρχαρίας εντοπίστηκε σε βάθος 490 μέτρων, όπου η θερμοκρασία του νερού ήταν μόλις 1,27 °C. Το ψάρι, μήκους περίπου 3 έως 4 μέτρων, κινείται αργά πάνω από έναν άγονο βυθό, σε περιοχή όπου δεν φτάνει καθόλου φως του ήλιου.

«Δεν περιμέναμε να δούμε καρχαρίες εκεί», δήλωσε ο ερευνητής Άλαν Τζέιμσον, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγαλόσωμο καρχαρία». Στο ίδιο πλάνο εμφανίζεται και ένα σαλάχι ακίνητο στον βυθό – εύρημα αναμενόμενο, καθώς το συγκεκριμένο είδος είναι γνωστό ότι ζει σε τέτοια νότια γεωγραφικά πλάτη.

Σύμφωνα με τον Τζέιμσον και τον βιολόγο διατήρησης Πίτερ Κάιν από το Πανεπιστήμιο Charles Darwin, δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη παρουσία καρχαρία στον Ανταρκτικό Ωκεανό. Ο Κάιν σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών ενδέχεται να ωθούν ορισμένα είδη καρχαριών προς ψυχρότερα νερά του νοτίου ημισφαιρίου.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι πιθανό οι βραδυκίνητοι sleeper sharks να ζούσαν εδώ και καιρό στα βάθη της Ανταρκτικής, χωρίς να έχουν εντοπιστεί λόγω της απομόνωσης της περιοχής και της περιορισμένης χρήσης ερευνητικών καμερών σε τέτοια βάθη.

«Ήταν η κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο, με την κατάλληλη κάμερα. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό», δήλωσε ο Πίτερ Κάιν.

Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε από το Associated Press και αναμένεται να συμβάλει στη μελέτη της κατανομής των ειδών καρχαριών σε ακραία ψυχρά περιβάλλοντα.

