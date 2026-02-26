Σπάνιο λευκό φαλαινόμωρο χάρισε στον Jono Allen τον τίτλο Φωτογράφος Φύσης 2026

Με μια μοναδική υποβρύχια λήψη, ο Αυστραλός φωτογράφος Jono Allen αναδείχθηκε Παγκόσμιος Φωτογράφος Φύσης της Χρονιάς 2026 στα World Nature Photography Awards. Η βραβευμένη εικόνα αποτυπώνει τη Mãhina, ένα εξαιρετικά σπάνιο, εντελώς λευκό φαλαινόμωρο κυρτοράχη, να κολυμπά δίπλα στη μητέρα του στα νερά του Vava’u, στην Τόνγκα.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τους νικητές στις 20 Φεβρουαρίου, απονέμοντας στον Allen το κορυφαίο βραβείο και χρηματικό έπαθλο 1.000 δολαρίων.

Η Mãhina — όνομα που στα τονγκανικά σημαίνει «φεγγάρι» — παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024 κοντά στα νησιά Vava’u. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για το πρώτο πλήρως λευκό νεογνό μεγάπτερης φάλαινας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η σπάνια συνάντηση

Ο Allen, που εκείνη την περίοδο συμμετείχε σε αποστολή της οργάνωσης Ocean Culture Life, περιέγραψε ότι κινήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, μιμούμενος τις κινήσεις της μητέρας φάλαινας ώστε να μην την ανησυχήσει.

«Το δέρμα της ήταν τόσο φωτεινό που έμοιαζε με πανσέληνο κάτω από το νερό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «ανεπανάληπτη εμπειρία».

Επιστήμονες εκτιμούν ότι ο εντυπωσιακός χρωματισμός οφείλεται σε λευκισμό και όχι σε αλφισμό, καθώς το ζώο έχει μαύρα μάτια. Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η ιδιαιτερότητα αυτή ενδέχεται να την καθιστά πιο εκτεθειμένη σε θηρευτές.

Τα World Nature Photography Awards πραγματοποιήθηκαν για έκτη χρονιά, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από όλο τον κόσμο σε 14 κατηγορίες. Ο Jono Allen, με έδρα το Byron Bay, είναι γνωστός για τη δουλειά του στη θαλάσσια άγρια ζωή.

Μέχρι σήμερα, ελάχιστες πλήρως λευκές φάλαινες έχουν καταγραφεί διεθνώς, με πιο γνωστή τον Migaloo, που εντοπίστηκε στην Αυστραλία. Το 2024 είχε καταγραφεί ακόμη ένα λευκό φαλαινόμωρο στην Τόνγκα, γεγονός που οι ειδικοί χαρακτήρισαν εξαιρετικά σπάνιο.

