Σπάνιο λευκό φαλαινόμωρο χάρισε στον Jono Allen τον τίτλο Φωτογράφος Φύσης 2026

Η βραβευμένη εικόνα αποτυπώνει τη Mãhina, ένα εξαιρετικά σπάνιο, εντελώς λευκό φαλαινόμωρο κυρτοράχη, να κολυμπά δίπλα στη μητέρα του στα νερά του Vava’u, στην Τόνγκα.

Σπάνιο λευκό φαλαινόμωρο χάρισε στον Jono Allen τον τίτλο Φωτογράφος Φύσης 2026
26 Φεβ. 2026 14:01
Pelop News

Με μια μοναδική υποβρύχια λήψη, ο Αυστραλός φωτογράφος Jono Allen αναδείχθηκε Παγκόσμιος Φωτογράφος Φύσης της Χρονιάς 2026 στα World Nature Photography Awards. Η βραβευμένη εικόνα αποτυπώνει τη Mãhina, ένα εξαιρετικά σπάνιο, εντελώς λευκό φαλαινόμωρο κυρτοράχη, να κολυμπά δίπλα στη μητέρα του στα νερά του Vava’u, στην Τόνγκα.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τους νικητές στις 20 Φεβρουαρίου, απονέμοντας στον Allen το κορυφαίο βραβείο και χρηματικό έπαθλο 1.000 δολαρίων.

Η Mãhina — όνομα που στα τονγκανικά σημαίνει «φεγγάρι» — παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024 κοντά στα νησιά Vava’u. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για το πρώτο πλήρως λευκό νεογνό μεγάπτερης φάλαινας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η σπάνια συνάντηση

Ο Allen, που εκείνη την περίοδο συμμετείχε σε αποστολή της οργάνωσης Ocean Culture Life, περιέγραψε ότι κινήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, μιμούμενος τις κινήσεις της μητέρας φάλαινας ώστε να μην την ανησυχήσει.

«Το δέρμα της ήταν τόσο φωτεινό που έμοιαζε με πανσέληνο κάτω από το νερό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «ανεπανάληπτη εμπειρία».

Επιστήμονες εκτιμούν ότι ο εντυπωσιακός χρωματισμός οφείλεται σε λευκισμό και όχι σε αλφισμό, καθώς το ζώο έχει μαύρα μάτια. Παρά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η ιδιαιτερότητα αυτή ενδέχεται να την καθιστά πιο εκτεθειμένη σε θηρευτές.

Τα World Nature Photography Awards πραγματοποιήθηκαν για έκτη χρονιά, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από όλο τον κόσμο σε 14 κατηγορίες. Ο Jono Allen, με έδρα το Byron Bay, είναι γνωστός για τη δουλειά του στη θαλάσσια άγρια ζωή.

Μέχρι σήμερα, ελάχιστες πλήρως λευκές φάλαινες έχουν καταγραφεί διεθνώς, με πιο γνωστή τον Migaloo, που εντοπίστηκε στην Αυστραλία. Το 2024 είχε καταγραφεί ακόμη ένα λευκό φαλαινόμωρο στην Τόνγκα, γεγονός που οι ειδικοί χαρακτήρισαν εξαιρετικά σπάνιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
19:51 «Το να μιλήσω για τη διατροφική διαταραχή ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου» αποκαλυπτική η Λίλι Κόλινς
19:41 Εκβιασμός για ένα like από ανήλικο και τον αδελφό του, που χτύπησαν και εκβίαζαν 15χρονο
19:30 Εξ αρχής υπήρχε θέμα χημείας: Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Φιλιππάτος εκτός δημοτικής ομάδας Ανδριόπουλου
19:25 Παράταση έως 10 Μαρτίου για τη 2η πρόσκληση συμμετοχής στο DigiWest
19:15 Σύσταση υπουργείου Εξωτερικών: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά εδάφη
19:00 Ταυτοποίηση και άσκηση διώξεων σε μέλη κυκλώματος διακινητών μεταναστών που σχετίζονται με την τραγωδία στη Χίο
18:56 Final-8 Rising Stars: Κρόνος Αγίου Δημητρίου-ΔΕΚΑ 92-95
18:50 Τρομερό ατύχημα: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
18:41 Στα χέρια της Αστυνομίας ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι
18:30 Τρία «ναι», ένα «λευκό» κι αιχμές για «διγλωσσία»: Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων είχε εντάσεις
18:20 Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο! ΦΩΤΟ
18:11 Λες και πήγαινε σε πόλεμο, συνελήφθη οπλισμένος με πιστόλι, μαχαίρια και χειροβομβίδα!
17:59 Αγραφα: Αγρια ομορφιά στη φύση, τι να δείτε
17:52 Με πτώση έκλεισε το Ελληνικό χρηματιστήριο
17:45 Η παράταση των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ αυξάνει τις τιμές πετρελαίου
17:38 Λουτράκι: Δέκα προσαγωγές για τον θάνατο του 17χρονου
17:30 Ανάπλαση σε δυο φάσεις για την παραλιακή Ρίου-Άγιου Βασίλειου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ