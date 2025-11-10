Σπάνιο ρολόι χειρός πουλήθηκε για 14,19 εκατ. φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη

Ένα από τα σπανιότερα ρολόγια χειρός Patek Philippe, το Reference 1518, που κατασκευάστηκε το 1943, πωλήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο σε δημοπρασία στη Γενεύη, έναντι 14.190.000 ελβετικών φράγκων (17,6 εκατ. δολάρια ή 15,2 εκατ. ευρώ).

Το συγκεκριμένο ρολόι αποτελεί ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά δείγματα από ανοξείδωτο χάλυβα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σπάνιο και περιζήτητο σε σχέση με αντίστοιχα ρολόγια από χρυσό. Το 2016 είχε πωληθεί για 11 εκατ. φράγκα, σημειώνοντας τότε προσωρινά το ρεκόρ ακριβότερου ρολογιού χειρός.

Η δημοπρασία διοργανώθηκε από τον οίκο Phillips, στο ξενοδοχείο Président της Γενεύης, και διήρκεσε μόλις εννιάμιση λεπτά. Πέντε επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν το ρολόι, με την τελική πώληση να γίνεται τηλεφωνικά. Στην ίδια διήμερη δημοπρασία πωλήθηκαν 207 συλλεκτικά ρολόγια, συγκεντρώνοντας συνολικά 66,8 εκατ. φράγκα, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοπρασία ρολογιών.

Ο οίκος Phillips σημείωσε ότι η πώληση καθιστά το Reference 1518 «ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία».

