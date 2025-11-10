Σπάνιο ρολόι χειρός πουλήθηκε για 14,19 εκατ. φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη

Το σπάνιο ρολόι χειρός από ανοξείδωτο χάλυβα του 1943 έφτασε σε ιλιγγιώδη τιμή, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία.

Σπάνιο ρολόι χειρός πουλήθηκε για 14,19 εκατ. φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη
10 Νοέ. 2025 9:55
Pelop News

Ένα από τα σπανιότερα ρολόγια χειρός Patek Philippe, το Reference 1518, που κατασκευάστηκε το 1943, πωλήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο σε δημοπρασία στη Γενεύη, έναντι 14.190.000 ελβετικών φράγκων (17,6 εκατ. δολάρια ή 15,2 εκατ. ευρώ).

Το συγκεκριμένο ρολόι αποτελεί ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά δείγματα από ανοξείδωτο χάλυβα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σπάνιο και περιζήτητο σε σχέση με αντίστοιχα ρολόγια από χρυσό. Το 2016 είχε πωληθεί για 11 εκατ. φράγκα, σημειώνοντας τότε προσωρινά το ρεκόρ ακριβότερου ρολογιού χειρός.

Η δημοπρασία διοργανώθηκε από τον οίκο Phillips, στο ξενοδοχείο Président της Γενεύης, και διήρκεσε μόλις εννιάμιση λεπτά. Πέντε επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν το ρολόι, με την τελική πώληση να γίνεται τηλεφωνικά. Στην ίδια διήμερη δημοπρασία πωλήθηκαν 207 συλλεκτικά ρολόγια, συγκεντρώνοντας συνολικά 66,8 εκατ. φράγκα, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοπρασία ρολογιών.

Ο οίκος Phillips σημείωσε ότι η πώληση καθιστά το Reference 1518 «ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:55 Σπάνιο ρολόι χειρός πουλήθηκε για 14,19 εκατ. φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη
9:54 Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα για τα ΕΛΤΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο
9:48 σπιράλ: Ο Θάνος Δούρος στο «Smart City Expo World Congress 2025»
9:44 Δημητσάνα: Ένας φθινοπωρινός παράδεισος στην καρδιά της Αρκαδίας
9:42 Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνικής Οδός, πως διεξάγεται η κυκλοφορία
9:41 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε γερανοφόρο, τραυματίστηκε ο χειριστής
9:33 Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδερφής του Λένας
9:33 Kατέληξε δημοτικός υπάλληλος, είχε τραυματιστεί εν ώρα εργασίας
9:30 Η «Π» σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά στην Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ
9:26 Λιγνάδης: Στο Εφετείο ξανά για τους βιασμούς
9:23 Τι προβλέπει η συμφωνία της Γερουσίας για το Shutdown – Τραμπ: Πλησιάζουμε στο τέλος
9:19 Έλεγχοι σε παλιές επιδοτήσεις επενδύσεων
9:13 Η αντίδραση Τραμπ για το παραποιημένο βίντεο του BBC
9:12 Συνέντευξη Σαμαρά: Τα μηνύματα που έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, το κόμμα και ο Μητσοτάκης
9:05 Σε εορταστικό mood η Δούκισα Νομικού: Δείτε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
9:02 Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και η νέα ανάρτησή του
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
8:52 Επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο: Συναντήσεις με Πάλμα και Χριστοδουλίδη
8:51 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης, από σήμερα οι αιτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ