«Σπασμένα Τακούνια» στην Πάτρα: Μια βραδιά με γέλιο, μουσική και γυναικεία ανατροπή στο Πάνθεον

Για μία μόνο παράσταση θα παρουσιαστεί στην Πάτρα η θεατρική κωμωδία «Σπασμένα Τακούνια» της Τάνιας Χαροκόπου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Πάνθεον.

Το έργο στήνει μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, μουσική και συνεχείς ανατροπές, με αφετηρία μια απρόσμενη συνάντηση τεσσάρων γυναικών στις τουαλέτες ενός μπουζουξίδικου. Μέσα από μια σειρά εξομολογήσεων, συγκρούσεων, συναισθηματικών ξεσπασμάτων αλλά και κωμικών στιγμών, οι ηρωίδες μιλούν για τις ζωές τους, τους έρωτές τους και τις επιλογές που τις καθόρισαν.

Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι τέσσερις γυναίκες συνειδητοποιούν πόσο έχουν επιτρέψει στους άντρες να επηρεάζουν τη διαδρομή τους και αποφασίζουν να πάρουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους. Η απόφαση αυτή γίνεται η αφετηρία για μια πορεία γεμάτη χιούμορ, ένταση και απρόβλεπτες εξελίξεις, αφού τίποτα δεν μένει σταθερό και η ίδια η ζωή έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Τα «Σπασμένα Τακούνια» παρουσιάζονται ως μια κωμωδία αφιερωμένη στις γυναίκες που έμαθαν να ισορροπούν, ακόμη και όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους γίνεται ασταθές. Πίσω από το κωμικό περίβλημα, το έργο επιχειρεί να λειτουργήσει και ως καθρέφτης της σύγχρονης γυναίκας, φωτίζοντας πλευρές της καθημερινότητας με αυτοσαρκασμό, ευαισθησία και αλήθεια.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Ελένη Βαΐτσου, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Βίκυ Κάβουρα, η Ζωγία Σεβαστιανού και ο Άγγελος Ανδριόπουλος, σε ένα καστ που δίνει τον τόνο μιας παράστασης με έντονο θεατρικό και μουσικό παλμό.

Το κείμενο υπογράφει η Τάνια Χαροκόπου, ενώ τη σκηνοθεσία ο Βασίλης Θωμόπουλος. Τα σκηνικά είναι του Αντώνη Χαλκιά, τα κοστούμια της Χρύσας Βαρβαγιάννη, ο σχεδιασμός φωτισμών του Θοδωρή Κόκκινου, ενώ τις κατασκευές σκηνικών έχει αναλάβει η Kolossaion Productions. Η φωτογράφιση είναι του Γιώργου Καλφαμανώλη και η παραγωγή φέρει την υπογραφή των Kolossaion Productions και Dinamiki Performance.

Η παράσταση θα δοθεί για μία και μοναδική βραδιά στην Πάτρα, την Κυριακή 5 Απριλίου, στις 8 μ.μ., στο Θέατρο Πάνθεον. Τα εισιτήρια προπωλούνται ηλεκτρονικά μέσω more.com και στο ταμείο του θεάτρου, ενώ για πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο 6987 089 778.

