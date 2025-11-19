Σπάτα – Θάνατος 4χρονου στα Σπάτα: Ο δικηγόρος του 25χρονου στην «Π», γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

Ανατροπή σημειώθηκε χθες Τρίτη 18/11/2025 στις συνθήκες που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του τετράχρονου Ανδρέα στα Σπάτα Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος του ομολόγησε αυτό που κυκλοφορούσε ως φήμη από την πρώτη στιγμή. Οτι ο ίδιος με τον ανιψιό του ήταν πάνω σε μία τετράτροχη μηχανή και έπαθαν τροχαίο!

Ο 25χρονος θείος πήγε χθες αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα της Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε, υπό το βάρος της συνείδησής του, το πραγματικό περιστατικό. Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος και με δάκρυα στα μάτια είπε στους αστυνομικούς ότι δεν άντεχε άλλο να τον βαραίνει το γεγονός ότι είπε ψέματα για το πώς έγινε το περιστατικό. Αλλωστε, η δικογραφία παρέμενε ανοιχτή, καθώς υπήρχε αναφορά στις φήμες για τροχαίο ατύχημα και γι’ αυτό ζητήθηκε από την Εισαγγελία αυτοψία από την Αστυνομία στο σημείο που συνέβη το μοιραίο.

«Ο ίδιος ο 25χρονος ήρθε και μου είπε την Παρασκευή το βράδυ ότι δεν αντέχει και έχει βάρος στη συνείδησή του, γιατί δεν είπε όλη την αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του μικρού Ανδρέα. ‘’Ημουν πάνω σε μία «γουρούνα» μαζί με το παιδί όταν γλίστρησα και έπεσα’’, μου είπε ο ίδιος.

Μου ζήτησε να πάει στον εισαγγελέα και του πρότεινα να πάει στον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, καθώς η δικογραφία ήταν ακόμα ανοιχτή. Του πρότεινα να πάω και εγώ μαζί, αλλά αρνήθηκε. Ηθελε να πάει μόνος του» ανέφερε στην «Π» ο δικηγόρος του Θόδωρος Χρονόπουλος.

Το ερώτημα που καίει είναι γιατί οι συγγενείς του παιδιού είπαν ψέματα για τον θάνατο του μικρού Ανδρέα, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκδοχή του ατυχήματος. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι το όχημα ανήκει στον πατέρα του παιδιού, για το οποίο όμως δεν έχει γίνει η τελική μεταβίβαση.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο εισαγγελέας να τους απευθύνει την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. «Τον ρώτησα για τις καταθέσεις των συγγενών που υπήρχαν και δεν έλεγαν για τροχαίο. Μου είπε ότι ο ίδιος είχε λιποθυμήσει και πως όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, ρωτούσε για το παιδί: Σε τι κατάσταση βρίσκεται;», τόνισε σχετικά ο κ. Χρονόπουλος. Κάποιοι είχαν φροντίσει να εξαφανίσουν το όχημα, το οποίο είχαν αποκρύψει σε μία κτηνοτροφική εγκατάσταση λίγο έξω από το χωριό. Μετά την ομολογία όμως, υπέδειξαν το σημείο και η «γουρούνα» βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η στάση της δικαιοσύνης για την υπόθεση έπειτα από τις αποκαλύψεις αυτές. Ο 25χρονος ήδη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του τετράχρονου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, «το επόμενο βήμα θα είναι να πάμε στη διάταξη του άρθρου 290 Α, που λέει ότι αν οδηγεί κάποιος επικίνδυνα και προκαλέσει θάνατο, τότε είναι κακούργημα. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχαμε επικίνδυνη οδήγηση».

Στη μικρή κοινωνία των Σπάτων επικρατεί σιγή. Φαίνεται ότι κάποιοι γνώριζαν, όμως τα στόματα ανοίγουν με δυσκολία.

