Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα την αγοραπωλησία χρυσών λιρών έβαλαν οι αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 6ης Μαρτίου στη Λάρισα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις – τετελεσμένες και σε απόπειρα – καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, παραβάσεις για συμπληρώματα διατροφής και φαρμακοδιέγερση, αλλά και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Πώς εξαπατούσαν τα θύματα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα με συνεχή δράση τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους εμφανιζόμενοι ως άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ισχυριζόμενοι ότι αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας.

Με αυτό το πρόσχημα πρότειναν την πώληση μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τη μέθοδο αυτή κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα για την αγορά των λιρών, τις οποίες όμως δεν παρέδιδαν ποτέ, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς δικαιολογίες.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τους απειλούσαν για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα ή για την περιουσία τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους εκφόβιζαν επιδεικνύοντας όπλα.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

52.930 ευρώ σε μετρητά

2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας

14 πολυτελή οχήματα και ακόμη ένα κλεμμένο

πέντε όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα και αεροβόλο πιστόλι)

πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων.

Επιπλέον βρέθηκαν επτά ρολόγια, χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν και τσάντες, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια, αμπούλες αναβολικών ουσιών, κάμερες, καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός υπολογιστής και δώδεκα κινητά τηλέφωνα.

Στους χώρους εντοπίστηκε ακόμη εξοπλισμός όπως αορτήρες, κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα και ρόπαλα, καθώς και έξι άδειες κατοχής όπλου και τρεις συναλλαγματικές.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων, στην κατοικία του οποίου βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, ενώ σύμφωνα με τις αρχές το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ξεπερνά το 1.093.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για το συγγενικό πρόσωπο που συνελήφθη σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

